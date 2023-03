ANGELO GIUSEPPE BASTONE, UN PROF ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DALLE SUE STUDENTESSE, È TORNATO A INSEGNARE VICINO COSENZA, NONOSTANTE IL SUO RINVIO A GIUDIZIO PER LE ACCUSE – IL PROFESSORE AVREBBE PALPEGGIATO, CHIESTO FOTO HOT ALLE SUE ALUNNE CON TANTO DI COMMENTI PORCELLI (“CON QUELLA CODA MI SEMBRI UNA CAVALLA”). L'UOMO SI DICHIARA INNOCENTE ED È STATO REINTEGRATO IN UNA SCUOLA VICINO A QUELLA DOVE È STATO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE...

Estratto dell’articolo di V.G. per “la Repubblica”

liceo majorana valentini occupato 1

Torna in cattedra il professor Angelo Giuseppe Bastone. Se il suo nome può dir poco ai più, certo meglio può fare la sua storia. Il docente, che insegnerà matematica e fisica al liceo Pitagora di Rende, 36mila abitanti in provincia di Cosenza, Calabria, era stato accusato di molestie sessuali da un gruppo di studentesse dell’istituto superiore Majorana-Valentini di Castrolibero, sei chilometri e mezzo più a Sud.

liceo majorana valentini occupato 3

Ora il tribunale del lavoro lo ha reintegrato, mentre la procura ne chiede il processo.

Tutto era iniziato esattamente un anno fa. Una ragazza aveva raccontato di essere stata sfiorata sul seno.

E da lì, una dopo l’altra, si erano liberate anche le altre in un piccolo Me Too via Instagram, rilanciato dai collettivi femministi: palpeggiamenti, apprezzamenti umilianti, allusioni intime, videochiamate, richieste di foto nude in cambio di un buon voto, epiteti, «polpettina», «con quella coda mi sembri una cavalla».

liceo majorana valentini occupato 4

Davanti a quei racconti, gli studenti avevano occupato la scuola per più di due settimane, contro il prof e contro la preside, Iolanda Maletta, accusata di aver coperto e insabbiato i racconti delle ragazze. Il ministero dell’Istruzione aveva mandato gli ispettori, le studentesse si erano rivolte alla polizia e ai carabinieri, la Procura aveva aperto un’inchiesta. A luglio era stata sostituita la preside, ora in pensione; il 30 agosto destituito il prof.

liceo majorana valentini occupato 5

Bastone, però, che si è sempre dichiarato innocente, ha fatto ricorso al giudice del lavoro di Cosenza che ne ha disposto il reintegro condannando pure il ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali.

E così la dirigente dell’ufficio scolastico, Loredana Giannicola, si è dovuta adeguare al provvedimento giudiziario. Non senza imbarazzi degli ambienti scolastici cosentini. Bastone potrà quindi riprendere servizio al Pitagora di Rende, dove nel frattempo era stato trasferito e dove vige un codice di condotta contro le molestie sessuali.

liceo majorana valentini occupato 2

[…] Al prof la procura di Cosenza, che ha chiuso le indagini a novembre e chiesto il rinvio a giudizio, contesta la tentata violenza sessuale, la violenza sessuale, la tentata estorsione e le molestie sessuali per quattro episodi avvenuti ai danni di studentesse allora minorenni tra il 2018 e il 2022. [….]