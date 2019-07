ANIMAL HOUSE - LA FUGA DELL’ORSO DENOMINATO “M49”, CHE ORA VAGA TRA I BOSCHI DEL TRENTINO, FA GODERE MAURO CORONA: “L'ORSO SE N'È INFISCHIATO DEL SUO PELO CHE FRIGGEVA IN QUEI SETTEMILA VOLT DELLA GABBIA ALTA 4 METRI. GABBIE, MURI, QUELLI DI TRUMP O QUELLI DI FEDRIGA, COSÌ COME QUELLO DI BERLINO: NON CE N'È UNO CHE POSSA BLOCCARE LO SPIRITO DI LIBERTÀ”

Mauro Corona per “la Stampa”

MAURO CORONA

Mi rende allegro. Beffata la vanità dell' uomo. Brindo, una bottiglia intera per l'Orso, con la maiuscola. I sapientoni non sapevano che nulla paga la Libertà, nessun rischio può fermare chi ne è privato. Questa fuga dell'Orso è un insegnamento. Gabbie, muri, quelli di Trump o quelli di Fedriga, così come quello di Berlino: non ce n'è uno che possa bloccare lo spirito di Libertà. L'Orso se n'è infischiato del suo pelo che friggeva in quei settemila volt della gabbia alta 4 metri. E via. L'altra volta l'hanno ucciso l' Orso, hanno sbagliato - dicevano - a sedarlo troppo. E adesso? Se lo trovano lo uccidono? Che tristezza.

Bisogna educare alla Natura, l'abbiamo dimenticata, insultata. Gli adulti ormai hanno poca speranza di imparare ma se mandassimo nelle scuole le guide alpine, gli artigiani, perfino i cacciatori, la montagna e i boschi li capiremmo meglio.

orso

L' Orso è predatore, così come il Lupo. I contadini lo sanno bene e certo che ci perdono quando le loro pecore vengono attaccate, sbranate. Bisogna risarcirli subito, ma l' Italia è il Paese delle perizie, ci mettono anni, anche dieci per darti i soldi che coprono il tuo danno. Vengono a guardare se quel segno è proprio l' unghia di un plantigrado o la zanna di un lupo. Diffido di questi esperti che sanno tutto.

Quello dell' Orso M49 è gesto nobile. Dicevo che è un esempio per noi che viviamo in gabbie morali, psicologiche. E intorno altro che 7.000 volt, roba da arrostire, ma chi ce la fa respira. La nostra gabbia è il vivere quotidiano ordito dagli altri, in una selva di invidie, scalate sociali, miscredenze. Siamo topi altro che orsi. L' uomo è intelligente - aggiungo purtroppo, perché un po' d'istinto ci guiderebbe - , ha il dovere di imparare a vivere con la Natura. Invece si allontana sempre di più, siamo separati, improvvisati, ci perdiamo nei boschi, affrontiamo la montagna con inadeguatezza.

MAURO CORONA A UN GIORNO DA PECORA

Chi conosce gli animali del bosco, dalla martora al lupo? Si va a messa la domenica e poi si vuole uccidere orso e lupo. Ci vuole un po' di umiltà, essere un po' tutti San Francesco nel senso di voler imparare da ciò che ci circonda e che non è nostro. I turisti si lamentano che le rane gracidano in Val Badia o del gallo che canta all' alba. La verità è che hanno il terrore del silenzio e quei suoni glielo fanno sentire.

«Io pago, non voglio saperne degli orsi», questo dicono. È il nichilismo del terzo millennio.

Dostoevskij scriveva: «Senza Dio tutto è possibile». E io aggiungo il dio dell' Orso, del torrente, dell' albero. Bisogna insegnare ai bambini ad apprezzare l' archetipo che è in loro, acqua, terra, bosco, animali. L' Orso è un migrante in casa sua. Ricordiamoci che gli orsi sono stati reintrodotti, si sono spesi soldi pubblici e adesso li vogliono fermare, imprigionare. C' è posto per ogni essere, bisogna fare spazio. Ecco che cosa ci insegna questa «grande fuga» dell' Orso. Scriveva Iosif Brodskij che la prigione «è mancanza di spazio in eccesso di tempo». L' Orso lo sa.

2 - VI RICORDATE L’ORSO CHE AVEVA INNESCATO LO SCONTRO TRA LA PROVINCIA DI TRENTO E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE CHE AVEVA VIETATO DI ABBATTERLO? IL BESTIONE DENOMINATO M49, DOPO ESSERE STATO CATTURATO, È RIUSCITO A SCAPPARE SCAVALCANDO UN MURO ELETTRIFICATO E ORA SEMINA IL PANICO IN TRENTINO – ORA IL DICASTERO HA INVIATO UNA DIFFIDA AFFINCHÉ…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vi-ricordate-rsquo-orso-che-aveva-innescato-scontro-provincia-208701.htm