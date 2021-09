ANIMALI FANTASTICI E DOVE ASFALTARLI - SEMBRA ROMA MA È ROVIGO! NELLA CITTÀ VENETA GLI OPERAI CHE HANNO RIDIPINTO LE STRISCE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SONO PASSATI SOPRA LA CARCASSA DI UNA POVERA NUTRIA MORTA - IL RISULTATO È UNA SPECIE DI PICASSO PULP: SUL RODITORE SPIACCICATO È STATO VERSATO IL BIANCO DELLE STRISCE… - FOTO

Dal “Fatto Quotidiano”

a rovigo segnaletica orizzontale sopra la nutria 1

No, non è Roma: è Rovigo. Un lavoro pubblico di qualità capitolina nella provincia veneta: gli operai che hanno ridipinto le strisce della segnaletica orizzontale non si sono preoccupati di disegnare una delle linee che delimitano l'asfalto sopra la carcassa di una nutria morta.

a rovigo segnaletica orizzontale sopra la nutria 2

Il risultato è poco artistico, una specie di Picasso pulp. Lo racconta il sito Rovigo in diretta: "Passano sulla carcassa di una nutria mentre dipingono le strisce bianche. È successo questa mattina, nel rifacimento delle strisce bianche della segnaletica orizzontale lungo la strada regionale 88 in direzione Lendinara, all'altezza del distributore dismesso. La carcassa del grosso roditore era proprio sul ciglio della strada e gli operai che in questi giorni stanno realizzando la segnaletica orizzontale, hanno ben pensato di passarci sopra con il bianco delle strisce, senza avere la 'decenza' di spostare la carcassa con un badile".

nutria nutria