ANIMALI STRANI E DOVE TROVARLI – UN CALAMARO A FORMA DI MAIALINO È STATO AVVISTATO NELLE PROFONDITÀ DELL’OCEANO PACIFICO: NUOTAVA A 1385 METRI DI PROFONDITÀ NEI DINTORNI DELL’ATOLLO DI PALMYRA – “PIGLET SQUID”, COSÌ È STATO SOPRANNOMINATO, HA UNA DIMENSIONE DI CIRCA 10 CENTIMETRI. IL SUO CORPO È UN GRANDE IMBUTO CON PICCOLE PINNE A PALETTA E DEI TENTACOLI SOPRA GLI OCCHI: MA IL SUO MUSO… – VIDEO

Noemi Penna per www.lastampa.it

Un adorabile calamaro è stato avvistato nelle profondità dell'Oceano Pacifico. Un calamaro traslucido a forma di maialino. Nuotava a 1385 metri di profondità nei dintorni dell'atollo di Palmyra, e con il suo grande e insolito muso a sifone ha attirato l'attenzione dei ricercatori dell'Ocean Exploration Trust che stavano esplorando le profondità marine con un rov radiocomandato.

Piglet squid, nome scientifico Helicocranchia pfefferi, prende il nome proprio dalle sue insolite sembianze. E' più «gonfio» di un insolito calamaro e ha un muso che ricorda proprio quello di un maiale.

«I calamari, come gli altri cefalopodi, si muovono usando una struttura chiamata sifone per tirare e spingere l'acqua circostante come una pompa a getto», spiegano i ricercatori dell'Ocean Exploration Trust che lo scorso 10 maggio hanno intrapreso una spedizione di sei mesi a bordo della nave laboratorio Nautilus lungo la costa occidentale degli Stati Uniti e, per la prima volta, all'interno del Pacifico centrale, tra le Samoa e le Isole Territoriali statunitensi.

il sistema di monitoraggio delle profondita' oceaniche rov

La dimensione media di un esemplare adulto di Helicocranchia pfefferi è di circa 10 centimetri, proprio come quello avvistato. Il suo corpo è un grande imbuto con piccole pinne a paletta e dei tentacoli sopra gli occhi. «Sono in grado di regolare la galleggiabilità grazie a una camera interna piena di ammoniaca, e questi straordinari calamari vengono spesso osservati con i loro tentacoli svasati sopra la sua testa, come raccolti in una pettinatura selvaggia». Un aspetto insolito e adorabile, per una specie di calamaro ancora più rara.

