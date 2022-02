GLI ANIMALISTI SE LA PRENDONO CON MUSK - UN GRUPPO IN DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI VUOLE PRESENTARE DENUNCIA CONTRO LA "NEURALINK" DI ELON MUSK, LA STARTUP TECNOLOGICA CHE HA TESTATO IL SUO MICROCHIP NEL CERVELLO DI ALCUNI MACACHI - SECONDO L'ORGANIZZAZIONE NO PROFIT, "MOLTE, SE NON TUTTE LE SCIMMIE, HANNO SUBITO SOFFERENZE ESTREME A CAUSA DI CURE INADEGUATE E DEGLI IMPIANTI SPERIMENTALI ALTAMENTE INVASIVI..."

Dagotraduzione dal Daily Beast

ELON MUSK NEURALINK

Un gruppo di difesa dei diritti degli animali sta esortando il governo degli Stati Uniti a citare Neuralink, la startup tecnologica del cervello di Elon Musk, e l'Università della California-Davis, per le accuse secondo cui le organizzazioni potrebbero aver commesso «violazioni eclatanti dell'Animal Welfare Act» mentre testavano l'impianto cerebrale sulle scimmie macaco.

L'organizzazione no profit, Physicians Committee for Responsible Medicine, prevede di presentare una denuncia formale al Dipartimento dell'Agricoltura giovedì, secondo una bozza dei documenti esaminati da The Daily Beast.

elon musk neuralink

Physicians Committee è un gruppo di attivisti che «si dedica a salvare e migliorare la vita umana e animale attraverso diete a base vegetale e ricerca scientifica etica ed efficace», secondo il suo sito web.

Neuralink ha avuto una partnership di ricerca con l'UC Davis fino al 2020, durante i quali gli scienziati universitari hanno aiutato l'azienda a testare la sua tecnologia sui macachi.

La startup, che sembra avvicinarsi alla sperimentazione umana, è stata co-fondata da Musk nel 2016. Il suo obiettivo iniziale era aiutare ad alleviare disabilità come la paralisi, sebbene il miliardario abbia precedentemente segnalato l'ambizione di aiutare gli esseri umani a sviluppare la "simbiosi" con l'intelligenza artificiale - una visione che ha interessato alcuni esperti.

neuralink 6

Negli ultimi anni i video di Neuralink, incluso quello di una scimmia che controlla un videogioco "pong", sono diventati virali online.

«Penso che Neuralink sembri essere terribilmente bravo nel marketing e nella creazione di video molto selettivi. Quello che è oscuro e cosa comporti per gli animali avere questi impianti nel cervello», ha affermato Jeremy Beckham, coordinatore della difesa della ricerca del Comitato dei medici.

Interrogato su queste accuse, Musk ha detto che il lavoro di Neuralink con l'università è stato limitato.

neuralink

«Neuralink fa di tutto per prendersi cura dei nostri animali. Non "finanziamo" la UC Davis, che è un'istituzione statale. Ovviamente», ha scritto in una e-mail a The Daily Beast. Ha aggiunto che «la verità e 'The Daily Beast' non si conoscono bene».

Quando gli è stata fornita una copia del contratto di partnership tra Neuralink e l'università - che prevedeva un finanziamento iniziale di $ 796.006 nel 2017 - Musk ha ribattuto con una risposta leggermente modificata: «Non facciamo alcun lavoro di ricerca alla UC Davis, è quasi interamente istituzione finanziata dal governo. Ci forniscono un piccolo numero di scimmie macaco e ci prendiamo cura di loro in modo estremamente accurato».

il chip neuralink

Ha inoltre affermato che la copertura giornalistica precedente della partnership «non era affatto accurata».

Non è chiaro quali elementi specifici contesta Musk. Il contratto delineava un piano in tre fasi con l'UC Davis che richiedeva 14 scimmie, sei delle quali erano state designate per procedure "terminali" in modo che i loro cervelli potessero essere esaminati dopo che erano state soppresse con intervento chirurgico.

Un portavoce dell'università ha anche riconosciuto che le due organizzazioni hanno collaborato. «La UC Davis ha avuto una collaborazione di ricerca con Neuralink, che si è conclusa nel 2020. I protocolli di ricerca sono stati accuratamente rivisti e approvati dal Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali del campus», ha scritto il portavoce.

NEURALINK 3

«Ci sforziamo di fornire la migliore assistenza possibile agli animali sotto la nostra responsabilità. La ricerca sugli animali è rigorosamente regolamentata e UC Davis segue tutte le leggi e i regolamenti applicabili».

La commissione dei medici afferma il contrario. In una bozza della denuncia che intende presentare all'USDA, il gruppo di attivisti afferma che, sulla base di oltre 600 pagine di documenti universitari ottenuti attraverso un'azione legale, almeno 23 macachi sono stati utilizzati nella ricerca presso l'UC Davis nel "Neuralink -finanziato dal progetto" e che «molte, se non tutte, le scimmie hanno subito sofferenze estreme a causa di cure animali inadeguate e degli impianti sperimentali altamente invasivi della testa».

SCIMMIA ELON MUSK 2

Alcuni degli animali, afferma il gruppo, hanno ricevuto fino a 10 craniotomie, sono stati legati a sedie per un massimo di cinque ore al giorno o «sono stati sottoposti a procedure terminali (fatale)».

Almeno una scimmia è stata soppressa dopo che «l'area intorno all'impianto della testa della scimmia è stata infettata», affermava la denuncia. Anche la salute di un altro macaco sarebbe peggiorata dopo aver ricevuto un impianto. Dopo che anche lui è stato soppresso, un'autopsia ha rilevato segni di «emorragia cerebrale» e «ulcere esofagee acute ... probabilmente dovute al vomito».

SCIMMIA ELON MUSK

Il comitato dei medici aveva citato in giudizio l'UC Davis l'anno scorso, sostenendo che l'università si era rifiutata di consegnare documenti come parte di una richiesta di documenti pubblici. (Il portavoce dell'università ha affermato che «ha pienamente rispettato il California Public Records Act nel rispondere alla loro richiesta»).

Alla fine ha consegnato risme di documenti, ha affermato Deborah Dubow Press, consigliere generale associato del comitato dei medici, sebbene il gruppo stia ora pianificando di fare causa per ulteriori cartelle cliniche, foto e video delle scimmie.

NEURALINK 2

La stampa ha affermato che il gruppo avrà difficoltà a monitorare le attuali condizioni dei test a Neuralink, poiché non è un'istituzione pubblica. E anche se l'organizzazione no profit può convincere l'USDA a citare Neuralink e l'università sulla precedente partnership, la posta in gioco finanziaria è relativamente bassa.

«Purtroppo, la legge non prevede sanzioni molto significative», ha affermato Beckham, il coordinatore della difesa della ricerca. «Anche se 10.000 dollari sarebbero molti nel nostro sistema... Queste multe sono spesso solo incorporate dai laboratori come costo per fare affari».

ARTICOLI CORRELATI