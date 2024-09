ANNA KALINSKAYA METTE A TACERE LE VOCI DI UNA CRISI CON JANNIK SINNER - DOPO CHE ERA SPARITA DAI RADAR, LA TENNISTA RUSSA È COMPARSA SUGLI SPALTI DEGLI US OPEN PER ASSISTERE AI QUARTI DI FINALE TRA L'AZZURRO E DANIIL MEDVEDEV (VINTI DA JANNIK) - I DUE AVEVANO SMESSO DI SEGUIRSI SUI SOCIAL E DA INIZIO AGOSTO LA 25ENNE NON SI ERA PIÙ VISTA AI MATCH DEL FIDANZATO - L'ULTERIORE CONFERMA DELLA PACE ARRIVA SEMPRE DAI SOCIAL: LA COPPIA HA…

Una vittoria da campione. Jannik Sinner batte Daniil Medvedev per la sesta volta in 13 confronti diretti. Chiude 6-2 1-6 6-1 6-4, riscatta la sconfitta a Wimbledon nel 2024 e raggiunge la quarta semifinale Slam in carriera. Nel tennis italiano, in singolare maschile, solo Nicola Pietrangeli ne ha giocate di più. Sinner, il giocatore con più vittorie negli Slam nel 2024 (21), diventa il terzo italiano in semifinale allo US Open dopo Corrado Barazzutti nel 1977 e Matteo Berrettini nel 2019.

LA VITTORIA DAVANTI AD ANNA

Dopo le difficoltà per il caso doping, Sinner sta ritrovando il sorriso. Non solo per le vittorie. Al suo fianco è tornata a farsi vedere Anna Kalinskaya, dopo le voci di una presunta rottura (mai confermata). I due avevano smesso di seguirsi sui social a inizio a agosto e la russa non si era più vista ai suoi match. Poi la "pace sui social" e finalmente la nuova apparizione in tribuna che conferma che la relazione è salda e prosegue.

La semifinale con l'amico Draper: quando si gioca

In semifinale Jannik se la vedrà con l'amico e compagno di doppio Jack Draper (primo britannico dal 2012 a oggi a raggiungere la semifinale dello US Open) e poi, nell'eventuale finale, uno tra i due americani Taylor Fritz (n. 12 del mondo) e Francis Tiafoe (n. 20).[…]

