ANNAMO BENE! - ENNESIMA GAFFE DI JOE BIDEN: DURANTE IL DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE, IL PRESIDENTE USA HA PARLATO DELLA CRISI IN UCRAINA DEFINENDO GLI ABITANTI DI KIEV "IRANIANI" - DIETRO DI LUI SI VEDE KAMALA HARRIS CORREGGERE IL PRESIDENTE SOTTO VOCE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Joe Biden

Nuova gaffe per il presidente Joe Biden, che ieri, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione ha parlato della crisi in Ucraina ha confuso gli ucraini con gli iraniani. Biden, 79 anni, l'uomo più anziano mai eletto alla presidenza degli Stati Uniti, stava parlando dell'invasione russa in corso: «Putin può fare il giro di Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai i cuori e le anime del popolo iraniano», ha detto Biden.

Subito dopo aver finito di dire "iraniano", si vede il vicepresidente Kamala Harris, seduta dietro a Biden, mentre pronuncia la parola corretta "ucraino".

Ebrahim Raisi, presidente Iran

I social media sono stati infiammati dall'errore, e "iraniani" è diventato di di tendenza dopo il discorso.

Il rappresentante della Florida Matt Gaetz ha scritto che tutti devono aver pensato che provenisse da un popolare sito di satira conservatrice: "BREAKING: Biden annuncia un piano non convenzionale per conquistare i cuori e le anime del popolo iraniano a Kiev ... Non da @TheBabylonBee».

L'ex consigliere di Trump Sebastian Gorka ha scritto: «Biden ha appena detto "Kiev e il popolo iraniano" e ha aggiunto "#SenilePresident"». Un altro utente ha aggiunto: «Biden: "Putin non conquisterà mai il cuore e la mente del popolo iraniano!" Di che diavolo sta parlando?!».

Joe Biden 2

L'editorialista del Washington Post Josh Rogin ha scritto: «Sì, Biden ha detto iraniano quando ha incontrato l'ucraino. Non prendiamocene cura».