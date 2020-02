23 feb 2020 12:56

ANNAMO BENE! SCAPPA DA CODOGNO PER TORNARE IN IRPINIA PORTANDOSI DIETRO IL DUBBIO DI UN POTENZIALE CONTAGIO DA CORONAVIRUS: ORA TUTTA LA SUA FAMIGLIA E'IN QUARANTENA - UN 27ENNE NON RISPETTA L'ISOLAMENTO A LODI, ORA SCATTA L'ALLARME A MONTEFUSCO (IN PROVINCIA DI AVELLINO) - DA CAPIRE SE IL GIOVANE SI SIA MOSSO IN AUTO O CON MEZZI PUBBLICI - LE PAROLE DI CONTE - VIDEO