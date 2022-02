ANNANO BENE! "SONO STATA STUPRATA NEL METAVERSO" - UNA DONNA INGLESE HA RACCONTATO CHE NEL GIOCO VIRTUALE DI META "HORIZON WORLDS" IL SUO AVATAR E' STATO VIOLENTATO DA UNA MANCIATA DI AVATAR MASCHILI, CHE HANNO ANCHE SCATTATO FOTO E INVIATO COMMENTI - LA DONNA HA SOTTILINEATO CHE IL DANNO FISICO CHE HA SUBITO IL SUO AVATAR L'HA SCIOCCATA E OFFESA E HA CITATO LO STUDIO SULL'EFFETTO PROTEUS CHE...

Dagotraduzione da Usa Today

Una donna nel Regno Unito ha scritto in un post sul blog di December Medium di essere stata molestata e violentata sessualmente nel gioco virtuale Horizon Worlds sviluppato da Meta, precedentemente noto come Facebook.

Nel post, racconta in dettaglio di aver visto il suo avatar essere violentato da una manciata di avatar maschili, che hanno scattato foto e inviato commenti come «non fingere di non amarlo».

La donna è vicepresidente di Metaverse Research per Kabuni Ventures, una società di tecnologia immersiva. Meta ha rilasciato Horizon Worlds a tutti i maggiori di 18 anni negli Stati Uniti e in Canada il 9 dicembre dopo un beta test solo su invito un anno fa.

Presenta migliaia di mondi virtuali di creatori ed è scaricabile gratuitamente per tutti gli utenti, ma Meta prevede di monetizzare il gioco facilitando l'e-commerce e la pubblicità, secondo CNBC, in modo simile a come trae profitto dalle sue iniziative sui social media Facebook e Instagram.

Meta non ha risposto immediatamente a una richiesta di USA TODAY di commentare.

Meta immagina un mondo virtuale in cui gli avatar digitali si connettono attraverso il lavoro, i viaggi o l'intrattenimento utilizzando cuffie VR. Zuckerberg è stato rialzista sul metaverso, credendo che potesse sostituire Internet come lo conosciamo.

«La prossima piattaforma e mezzo sarà un Internet ancora più immersivo e incarnato in cui sei nell'esperienza, non solo guardandola, e viene chiamiato il metaverso», ha affermato il mese scorso Mark Zuckerberg, CEO di Meta, dopo aver rivelato il rebranding dell'azienda.

Dopo il suo post sul blog iniziale sull'incidente, Nina Jane Patel racconta di aver ricevuto commenti definendolo "un patetico grido di attenzione" e esortandola a non scegliere un avatar femminile la prossima volta. Altri hanno sollevato domande sul fatto che farsi male in un mondo virtuale sia davvero una preoccupazione, dice Patel nel post.

In risposta, Patel cita uno studio peer-reviewed nel 2009 pubblicato sulla rivista Communication Research che indaga sull' "effetto Proteus", che ha scoperto che le persone basavano il proprio comportamento sociale sull'attrattiva del proprio avatar, online e offline.

I giocatori a cui sono stati assegnati avatar più alti e più attraenti tendevano a funzionare meglio nei giochi e in seguito negoziavano in modo più aggressivo di persona.

Ma il legame tra videogiochi violenti e comportamenti violenti fuori campo è stato messo in discussione. L'American Psychological Association ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che ci sono "prove insufficienti" di una relazione causale a partire da marzo 2020.

L'argomento è stato ampiamente dibattuto e studiato nel corso degli anni, alcuni studi longitudinali mostrano una correlazione tra videogiochi violenti e segni di aggressività nei bambini e altre ricerche lo contestano.

Patel sottolinea che il metaverso sta diventando sempre più coinvolgente e il danno fisico che ha subito nel suo avatar l'ha scioccata e offesa.

Joseph Jones, presidente di Bosco Legal Services, un'agenzia investigativa specializzata in cyber e social media, afferma che è improbabile che Patel abbia una solida causa legale per molestie sessuali, ma riconosce che le molestie nel metaverso sono uno spazio emergente.

Dice che il caso dipende da diversi fattori, come i commenti specifici che le persone hanno fatto e se il suo avatar rivela informazioni identificabili, come il suo nome. Dato che non ha un seguito enorme, dice Jones, è improbabile che possa citarli in giudizio per diffamazione, ma potrebbe presentare un'ordinanza restrittiva civile per evitare che si ripeta.

Ma anche questo ha delle sfide, dice Jones, perché gli avatar maschili potrebbero essere anonimi e potrebbe essere difficili da rintracciare. E potrebbe essere difficile ottenere aiuto su un caso come questo.

«Con la grande maggioranza delle molestie che si verificano online, anche se perseguibili penalmente, sarebbe difficile, direi quasi impossibile, trovare un'agenzia delle forze dell'ordine legittimamente disposta ad aiutare», afferma Jones.