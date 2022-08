UN ANNO BESTIALE PER I VOLI - NON BASTAVANO LA MANCANZA DI PERSONALE, IL CAOS NEGLI AEROPORTI E L'AUMENTO DEI PREZZI: NELL'ULTIMO ANNO C'È STATO UN RECORD DI PROBLEMI DOVUTI AGLI SCONTRI TRA AEREI E ANIMALI SELVATICI - TRA GABBIANI, PICCIONI E VOLATILI VARI NEI MOTORI, LEPRI, CONIGLI E VOLPI SULLE PISTE D'ATTERRAGGIO, SI CONTANO MIGLIAIA DI "CONTATTI" - IL MOTIVO? LA PANDEMIA, CHE HA CONSENTITO LA RIPRODUZIONE IN MASSA DEGLI ANIMALI…

Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

Gabbiani reali, lepri, conigli, volpi, aironi. Tra il 2020 e il 2021 gli animali selvatici si sono riprodotti in massa in Italia perché i lockdown hanno ridotto smog e rumori. E il loro risveglio sarebbe una notizia solo bella se non avesse messo a rischio così tanti aerei. Nel rapporto "Wildlife Strike", l'Enac - garante della sicurezza nei nostri cieli - conteggia 1.617 contatti nel solo 2021. Il record resta al 2019, con i suoi 2.095 impatti.

Ma l'anno scorso il numero di voli è stato più basso per i colpi di coda della pandemia. Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, nega che «siamo in una condizione di pericolo, ma certo non va abbassata la guardia». Il comico Daniele Raco - che il 18 agosto era a bordo del volo Ita da Genova a Roma Fiumicino - ne sa qualcosa. Scrive su Facebook: «Un gabbiano nel motore, scoppi ripetuti, panico, il motore spento e l'aereo che rientra a Genova ». L'atterraggio di emergenza non ha avuto conseguenze.

Il Rapporto Enac segnala che svariati aeroporti mantengono purtroppo "attrazioni" capaci di richiamare la fauna selvatica. Bari ha vicino uno scalo militare con coltivazioni a grano, un viadotto della Statale 16 Bis dove nidificano i piccioni, una discarica legale certo, ma regno dei gabbiani. Scenario analogo a Brescia, con una discarica ed aree dell'Aeronautica militare abbandonate a una colonia di lepri. Barbagianni sono di casa nella ex base Nato di Comiso.

Poi ci sono gli enti locali. La Regione Lombardia - scrive ancora il Rapporto - nel 2021 ha sospeso la cattura delle lepri che così si sono moltiplicate disturbando gli aerei di Bergamo Orio al Serio 16 volte rispetto alle 4 dell'anno prima. Spesso sono state risucchiate nei motori al decollo. Il crudele risucchio è il secondo evento più ricorrente (114 casi nel 2021), dopo l'impatto sul muso dell'aereo (141).

Non aiuta l'Italia la sua conformazione. Alcuni aeroporti sono vicini al mare (da Genova a Brindisi, a Fiumicino). Cagliari è circondato dalla laguna di Santa Gilla. E alla fine il nostro si rivela uno dei Paesi più a rischio con una media di quasi 10 impatti ogni 10 mila voli (tra il 2006 e il 2021). Più di Usa, Canada, Francia.

L'ingegnere Claudio Eminente, curatore del Rapporto, descrive gli strumenti di prevenzione. A Bari i falconieri fanno ancora alzare i loro rapaci per catturare gli uccelli indesiderati. Torino conta anche su due cani (border collie) per spaventarli. Nei diversi scali sono in uso, poi, fari ad alta intensità, cannoni ad ultrasuoni, gabbie per catturare gli animali (senza ferirli). Bergamo ricorre finanche ai fuochi d'artificio.

