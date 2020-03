UN ANNO DA CANCELLARE DAL CALENDARIO - VISTA L'EMERGENZA COVID-19 PIRELLI HA DECISO DI ANNULLARE IL PROGETTO PER IL CALENDARIO 2021 E DI DONARE 100 MILA EURO PER LA LOTTA E LA RICERCA CONTRO IL CORONAVIRUS – TRONCHETTI PROVERA: “È GIÀ AVVENUTO IN PASSATO, NEL 1967 E POI DAL 1975 AL 1983, CHE IL CALENDARIO PIRELLI NON FOSSE REALIZZATO E…”

Da “www.ansa.it”

calendario pirelli 2014 by helmut newton 1

Pirelli in considerazione dell'emergenza coronavirus ha deciso di annullare il progetto per il calendario 2021 e di donare invece 100 mila euro, oltre alle altre iniziative già intraprese dal gruppo.

"È già avvenuto in passato, nel 1967 e poi dal 1975 al 1983, che il Calendario Pirelli non fosse realizzato. La straordinaria emergenza Covid-19 ci spinge oggi a fare altrettanto. Ci rimetteremo al lavoro al momento giusto, insieme a coloro che oggi erano al nostro fianco nel progetto", ha dichiarato il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, Marco Tronchetti Provera.

tronchetti provera

E il progetto "The Cal", precisa una nota, nell'ambito delle iniziative già intraprese dalla società, donerà 100 mila euro a favore della lotta e della ricerca contro il Coronavirus.

