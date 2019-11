UN ANNO DI SCONTO PER ANTONIO CASAMONICA, CONDANNATO IN SECONDO GRADO A 6 ANNI (RISPETTO AI 7 DEL PRIMO GRADO) PER IL RAID AL ROXY BAR AVVENUTO ALLA ROMANINA NEL GIORNO DI PASQUA DELLO SCORSO ANNO - PER I GIUDICI RESTA L'AGGRAVANTE MAFIOSA - TRE PERSONE, TRA CUI ANTONIO CASAMONICA, PRIMA OFFESERO I GESTORI E POI PRESERO A CINGHIATE UNA CLIENTE DISABILE CHE ERA INTERVENUTA IN LORO DIFESA…

Un anno di sconto per Antonio Casamonica, condannato in secondo grado a 6 anni (a fronte dei sette del primo) per il raid al Roxy bar avvenuto alla Romanina nel giorno di Pasqua dello scorso anno. Resta, però, per i giudici l'aggravante mafiosa. Perché la spedizione punitiva contro i gestori del bar, una coppia romena, avvenuta nel regno dei Casamonica, «fu un'azione perpetrata con le minacce e i metodi mafiosi».

I giudici dell'Appello hanno parzialmente riformato la sentenza: con lo sconto lo hanno condannato a 6 anni di reclusione per concorso in lesioni, violenza privata e minacce aggravate dal metodo mafioso. L'aggressione ai danni di Roxana e Marian Roman, i titolari del bar, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata fatta come ritorsione per non essere stati serviti subito.

Il gruppo di tre persone, in cui era presente Antonio Casamonica, prima offese i gestori e poi passò alle mani, arrivando a prendere a cinghiate una cliente disabile che era intervenuta in loro difesa. Poi distrussero il locale. «La sentenza conferma la condanna di Casamonica e soprattutto che l'aggressione è stata di stampo mafioso. Noi siamo accanto ai cittadini onesti come Roxana che ci ha messo la faccia denunciando e non si è mai tirata indietro», ha detto la sindaca Virginia Raggi.

