4 mar 2022 09:17

ANOTHER TRUMP IN THE WALL - LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI HANNO SEGATO MIGLIAIA DI VOLTE IL MURO DI CONFINE TRA MESSICO E STATI UNITI PER CONTRABBANDARE MIGRANTI - NEGLI ULTIMI TRE ANNI, CI SONO STATE 3.272 VIOLAZIONI - SOTTO L'AMMINISTRAZIONE TRUMP SONO STATI SPESI ALMENO 2,6 MILIONI DI DOLLARI PER LE RIPARAZIONI...