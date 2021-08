COLPO DI FULMINE A 5 STELLE - “CONTE? CON LUI HO SENTITO DELLE VIBRAZIONI UMANE FORTI” (ORA SIAMO TRANQUILLI: LE VIBRAZIONI ANIMALI, NO) – RAFFAELE BRUNO, L’ATTORE-REGISTA CHE HA STREGATO “GIUSEPPI”: “LA MIA PRIORITÀ È LA LEGGE SUL TEATRO IN CARCERE. IL TEATRO PUÒ CREARE ARMONIA IN UNA COMUNITÀ DIFFICILE. HO RACCONTATO QUESTO A CONTE E HO VISTO CHE IL MESSAGGIO ERA ARRIVATO. ABBIAMO UN'AFFINITÀ FORTE, ANCHE SE NON CI CONOSCEVAMO…”