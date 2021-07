ANTO’, FA CALDO! - LA TERRA STA TRATTENENDO QUASI IL DOPPIO DEL CALORE RISPETTO AL 2005: PER GLI SCIENZIATI DELLA NASA SI TRATTA DI UN FENOMENO SENZA PRECEDENTI E DEFINISCONO LA SITUAZIONE COME "ALLARMANTE" - LA COLPA NON È SOLO DEI GAS SERRA: AD AVERE UN RUOLO DETERMINANTE È ANCHE L’OCEANO PACIFICO CHE…

Dagotraduzione dal The Guardian

caldo in siberia 5

Secondo una nuova ricerca la Terra sta intrappolando quasi il doppio del calore rispetto al 2005, una situazione che viene descritta come «senza precedenti». Scienziati della Nasa, dell'agenzia spaziale statunitense e della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) hanno riferito in un nuovo studio che lo «squilibrio energetico della Terra è approssimativamente raddoppiato» dal 2005 al 2019. L'aumento è stato descritto come «allarmante».

antartide caldo record

Lo «squilibrio energetico» si riferisce alla differenza tra quanta «energia radiattiva» del Sole viene assorbita dall'atmosfera e dalla superficie terrestre, rispetto a quanta «radiazione infrarossa termica» rimbalza nello spazio.

«Uno squilibrio energetico positivo significa che il sistema Terra sta guadagnando energia, causando il surriscaldamento del pianeta», ha detto la Nasa in una dichiarazione su questo studio. Gli scienziati hanno determinato che c'era uno squilibrio energetico confrontando i dati dei sensori satellitari - che tracciano quanta energia entra ed esce dal sistema terrestre - e i dati dei galleggianti oceanici.

Questo sistema di galleggianti per la raccolta dei dati, che si estende in tutto il mondo, consente «una stima accurata della velocità con cui gli oceani del mondo si stanno riscaldando». Siccome circa il 90% dell'energia in eccesso finisce nell'oceano, i dati dei sensori satellitari dovrebbero corrispondere alle variazioni di temperatura negli oceani.

«I due modi molto indipendenti di guardare ai cambiamenti nello squilibrio energetico della Terra sono in accordo ed entrambi mostrano questa tendenza, che ci dà molta fiducia che quello che stiamo vedendo è un fenomeno reale e non solo un artefatto strumentale», ha affermato Norman Loeb, autore principale dello studio e ricercatore della Nasa .

«Le tendenze che abbiamo riscontrato erano piuttosto allarmanti in un certo senso». L'aumento delle emissioni di gas serra trattengono il calore nell'atmosfera terrestre, intrappolando le radiazioni che altrimenti si sposterebbero nello spazio. Questo riscaldamento stimola altri cambiamenti, incluso lo scioglimento del ghiaccio e della neve. Secondo la Nasa un aumento del vapore acqueo e le modifiche alle nuvole potrebbero esacerbare ulteriormente questo riscaldamento.

Lo studio ha scoperto che questo raddoppio è il risultato, in parte, di un aumento dei gas serra e del vapore acqueo, nonché della diminuzione delle nuvole e del ghiaccio. I ricercatori hanno anche affermato che uno spostamento «naturale» nell'Oceano Pacifico da una fase fredda a una calda probabilmente ha avuto un ruolo significativo nell'amplificare questo squilibrio energetico.

india caldo record

«È probabilmente un mix di forzatura antropogenica e variabilità interna», ha detto Loeb. «E in questo periodo entrambi stanno causando il riscaldamento, che porta a un cambiamento abbastanza significativo nello squilibrio energetico della Terra. L'entità dell'aumento è senza precedenti».

Loeb ha dichiarato però che questa ricerca fornisce uno sguardo solo sui cambiamenti climatici a lungo termine. Secondo la Nasa «non è possibile prevedere con certezza come potrebbero svilupparsi i prossimi decenni per l'equilibrio del bilancio energetico della Terra». Lo studio ha stabilito che, a meno che il tasso di assorbimento del calore non rallenti, ci si dovrebbero aspettare maggiori cambiamenti nel clima.