8 mar 2020 17:41

ANTONELLA CLERICI SI SFOGA SU TWITTER CONTRO CHI SOTTOVALUTA LA TRAGEDIA: “ADESSO CHE HANNO CHIUSO LA LOMBARDIA E 11 PROVINCE SI È CAPITO CHE BISOGNA STARE A CASA O ANCORA SI PENSA DI POTER CAZZEGGIARE COME IN VACANZA?” - “VIVO A MILANO E VEDERE QUEGLI IDIOTI CHE VANNO IN GIRO PER BAR, DISCOTECHE E NEGOZI NONOSTANTE LA SITUAZIONE SIA EMERGENZIALE, MI FA CHIEDERE CHE RAZZA DI GENTE CI SIA NELLA MIA CITTÀ” AGGIUNGE UN ALTRO UTENTE