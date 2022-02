ANVEDI COME BALLA DICK VAN DYKE (A 96 ANNI!) - L'ATTORE HA PARTECIPATO AL VIDEO DELLA COVER DI "EVERYBODY LOVES A LOVER", GIRATO DALLA SUA SECONDA MOGLIE, ARLENE SILVER, 50 ANNI - "E' LA COSA CHE PREFERISCO FARE. NON GIOCO A GOLF, MI DIVERTO DI PIU' A CANTARE E BALLARE" - "SE AVESSI SAPUTO CHE SAREI VISSUTO COSI' A LUNGO, MI SAREI PRESO PIU' CURA DI ME STESSO"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Dick Van Dyke balla con la moglie Arlene Silver 6

Il leggendario Dick Van Dyke, nonostante i 96 anni, ha dimostrato di saper ancora recitare, cantare e ballare in un nuovo video musicale interpretato e diretto dalla sua seconda moglie, Arlene Silver, in onore di San Valentino. La coppia festeggerà a breve i dieci anni di matrimonio, nonostante l’enorme differenza d’età: lei ha 50 anni, 46 anni in meno del marito.

Arlene e il trio dei Vantastix hanno dato il via all'allegra cover di “Everybody Loves a Lover”, una canzone di Richard Adler e Robert Allen resa popolare da Doris Day nel 1958.

Silver poi ha coinvolto a Dick, che ha cantato una strofa dalla sedia prima di alzarsi per mostrare le sue mosse alla colorata installazione artistica SUPERSHOW di Fallen Fruit a Los Angeles.

«È la cosa che preferisco fare», ha detto Van Dyke a Parade nel 2013. «È un po' il mio divertimento in pensione. Non gioco a golf. Mi diverto di più a cantare e ballare».

Il quattro volte bisnonno ha dei geni piuttosto buoni considerando che sua madre Hazel è morta all'età di 95 anni, nel 1994 e ha fumato per 50 anni.

Dick ha incontrato Arlene quando lei aveva 39 anni. «È una delle mosse più intelligenti che abbia mai fatto», ha detto Van Dyke a Parade. «Lei mi rende felice. È molto matura per la sua età, e io sono molto immaturo per la mia età, quindi è quasi giusto!».

Van Dyke ha quattro figli: Barry, 70 anni; Christian, Stacy e Carrie, 60. Tutti e quattro sono frutto del suo matrimonio di 30 anni con Margie Willett. Dal 1976 Dick ha vissuto con la cantante-ballerina Michelle Triola, fino alla sua morte nel 2009 per cancro ai polmoni.

Lo scorso maggio, Van Dyke ha scherzato con The Mirror: «Ho appena compiuto 95 anni, quindi sono felice di essere ovunque. Se avessi saputo che sarei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso».

Nel 2018, Dick aveva pianificato di uscire dalla pensione per interpretare il veterano della Marina James Archer nella commedia di paintball di Ryan Little Capture The Flag, prodotta da suo figlio di 70 anni Barry, ma l’idea non si è mai concretizzata.

Van Dyke è conosciuto per i suoi memorabili ruoli ruoli in The Dick Van Dyke Show (1961-66), Mary Poppins (1964), Chitty Chitty Bang Bang (1968) e, più recentemente, Mary Poppins Returns (2018).

Dick Van Dyke