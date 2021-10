ANVEDI COME BALLA IL NOBEL - L'AMORE DEL FISICO GIORGIO PARISI PER LA DANZA LO HA PORTATO AD ACILIA, PERIFERIA DI ROMA, PER SEGUIRE LE LEZIONI DI UNA MAESTRA ARRIVATA DALLA GRECIA: PER DUE GIORNI HA IMPARATO A MUOVERSI SECONDO L'ANTICA TRADIZIONE DELL'ISOLA DI KARPATHOS - LA TITOLARE DELLA SCUOLA: "SAPEVAMO CHE ERA UNO SCIENZIATO DI ALTO PROFILO, MA ERA TALMENTE CARINO E UMILE CHE..."

Dai sistemi complessi alle danze popolari. Il neo-premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi non finisce di stupire. E se Luca Carboni invitava a «imparare a ballare il tango che nella vita serve sempre», Parisi ha trovato l'ispirazione nelle danze tradizionali greche.

Un amore che negli anni lo ha portato ad Acilia, periferia di Roma, per seguire le lezioni di una maestra arrivata dalla Grecia. Per due giorni Parisi impara così a muoversi secondo l'antica tradizione dell'isola di Karpathos, con impegno e abnegazione insieme ai compagni di stage che mai avrebbero immaginato di ballare con un futuro premio Nobel.

«Un allievo semplice e tranquillo come tutti gli altri. Sapevamo che era uno scienziato di alto profilo, ma era talmente carino e umile che mai avremmo immaginato un tale risultato», racconta la titolare della scuola di danza Choros, Anna Cirigliano, che nel dicembre 2013 ha organizzato lo stage.

Ad attrarre l'attenzione dello scienziato, la tipicità delle danze portate a Roma da Marigula Kritsioti, una delle custodi della tradizione popolare greca. Un corso che il docente della Sapienza ricorda e cita rispondendo alle congratulazioni di Cirigliano via social.

L'Accademia di Svezia unita ora da un filo rosso con la sala prove via Padre Massaruti, dove sono state scattate le immagini del Nobel in tenuta ginnica, rimbalzate sul web subito dopo l'annuncio della vittoria.

La titolare della scuola rivendica l'importanza delle tradizioni popolari «troppo spesso snobbate dagli accademici soprattutto quelli di danza». Non è certo il caso di Parisi che mostra anche su Facebook una passione nata nel 2004. Per l'immagine del profilo il premio Nobel ha scelto una foto dove balla vestendo il tradizionale costume greco. L'orgoglio tutto italiano si tinge così di nuove sfumature, ritmo e musica.

