16 dic 2022 08:30

AP-PERÙ! – L’EX PRESIDENTE PERUVIANO, PEDRO CASTILLO, RIMARRÀ IN CARCERE PER 18 MESI, PER IL TENTATO GOLPE DEL 7 DICEMBRE – LO HA DECISO IL TRIBUNALE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, CHE HA ACCOLTO LA RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE. ERETTO A IDOLO DALLA SINISTRA DI TUTTO IL MONDO (COMPRESA QUELLA ITALIANA), RIMARRÀ AL GABBIO FINO AL 6 GIUGNO 2024, E PUÒ DIRE ADDIO ALLA SUA CARRIERA POLITICA...