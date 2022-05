NAPOLI, SESSO IN PIAZZA GARIBALDI

Da napolitoday.it

Da piazza Garibaldi arrivano nuove scene di degrado. Due persone, nei pressi della Stazione Centrale, si sono lasciate andare ed hanno fatto sesso davanti a tutti. Le immagini, girate da un passante, sono finite presto sui social, raccogliendo centinaia di commenti di sdegno da parte, soprattutto, dei residenti della zona.

SESSO NAPOLI STAZIONE CENTRALE

In particolare, tra le denunce, c'è quella di Paolo Lopomo del "Comitato per il diritto del cittadino Municipalità 4". "Fate l’amore non fate la guerra qualcuno non ha perso tempo parliamo di quello che è accaduto ieri sera davanti al food adiacente la stazione di piazza Garibaldi coppia fanno sesso senza curarsi di chi passava e chi li filmava increduli e stupiti", dice Lopomo.