27 set 2023 18:40

TRA APPALTO E REALTÀ - LA CURIOSA STORIA DEI TRE BANDI DEL POLICLINICO TOR VERGATA DI ROMA: 11 MILIONI DI EURO IN 4 ANNI, DESTINATI IN LARGA PARTE ALLO STESSO GRUPPO DI IMPRESE, PER LA RETE INFROMATICA E LA GESTIONE CLOUD. COSA C'È DI STRANO? IL DIRETTORE GENERALE, GIUSEPPE QUINTAVALLE, AVEVA INCARICATO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI, GIUSEPPE GUARNIERI, SIA COME "CONTROLLORE" DEL LAVORO DELLE IMPRESE, SIA COME COLUI CHE DOVEVA DARE IL VIA LIBERA AI PAGAMENTI. MA NON SI PUÒ FARE...

L’ “ERRORE” COMMESSO PER TRE VOLTE NEGLI APPALTI DA 11 MILIONI AL POLICLINICO DI TOR VERGATA - OTTO MESI FA L’OSPEDALE ROMANO HA AFFIDATO TRE APPALTI PER LA SUA RETE INFORMATICA - IL DIRETTORE GENERALE GIUSEPPE QUINTAVALLE HA ASSEGNATO TROPPE PARTI IN COMMEDIA AL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI CHE AVEVA IL COMPITO DI CONTROLLARE IL LAVORO DELLE IMPRESE E PAGARLE (MA ORA, FANNO SAPERE, RETTIFICHERANNO) – QUESTO, SECONDO L’ANAC NON SI PUÒ FARE PERCHÉ...