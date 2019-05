APPLAUSI PER QUESTO GENIO - UNO STUDENTE 27ENNE SUDAFRICANO FINGE DI ESSERE “ISPETTORE DELLA QUALITÀ ALIMENTARE” E MANGIA PER UN ANNO GRATIS PRESSO LA CATENA KFC - L’UOMO ENTRAVA CON DISINVOLTURA, INDOSSAVA UNA GIACCA E SPESSO ARRIVAVA IN LIMOUSINE GUIDATA DA UN SUO AMICO CHE LAVORA COME AUTISTA – DOPO UN ANNO A MAGNA’ GRATIS È STATO ARRESTATO, MA SUL WEB VIENE OSANNATO COME UN EROE…

Simone Corbetta per "www.ilmessaggero.it"

Uno studente di ventisette anni è stato arrestato per aver mangiato gratis ogni giorno,per un anno, presso la catena di fast food KFC, sostenendo di essere un “ispettore della qualità alimentare della sede centrale”. L’uomo entrava con disinvoltura, indossava una giacca e spesso arrivava in limousine guidata da un suo amico che lavora come autista di limousine part-time.

E’ riuscito ad ingannare il personale del KFC mostrando una ID card con su scritto “Head Office”, in modo da poter controllare la qualità del cibo. L’identità non è stata ancora rivelata, ma sembra sia uno studente dell’università KwaZulu-Natal, in Sudafrica. E’ riuscito a prendersi gioco di diversi punti vendita KFC in tutto il Sudafrica utilizzando sempre la stessa tecnica, potendo così mangiare senza pagare nemmeno un centesimo per centinaia di volte.

Ai dipendenti il truffatore avrebbe detto di essere stato inviato dalla sede centrale del KFC per controllare la qualità del cibo servito al ristorante. Un membro dello staff di uno dei ristoranti della catena KFC ha riferito: «Quando è arrivato, ciascuno di noi ha cercato di fare del proprio meglio per non farlo innervosire. Era cosi convincente perché era molto sicuro di sé, ad anche i colleghi di altri ristoranti della catena lo conoscevano».

Ha poi aggiunto: «Quando è entrato si è precipitato in cucina ed ha controllato tutto, prendendo appunti e chiedendo dei campioni di quello che voleva. Probabilmente ha lavorato per KFC perché sapeva tutto». Nonostante sia stato arrestato, sul web è stato lodato da molti come un “eroe” per la sua ingegnosità. Il giornalista keniota Teddy Eugene ha condiviso le gesta dell’uomo sul suo account twitter che ha ora raggiunto più di 60 mila like. Una persona ha commentato: “non tutti gli eroi indossano mantelli”.

kfc sulla japan airlines, KFC POLLO FRITTO