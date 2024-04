16 apr 2024 10:06

APPLE CERCA ALTERNATIVE ALLA CINA - LA SOCIETÀ DEGLI IPHONE VUOLE AUMENTARE GLI INVESTIMENTI IN VIETNAM E PER QUESTO IERI È ARRIVATO AD HANOI IL CEO TIM COOK - IL CEO HA INCONTRATO PROGRAMMATORI, SVILUPPATORI DI APP, STUDENTI E CREATORI DI CONTENUTI: DALLA FINE DELLA PANDEMIA, L'AZIENDA DI CUPERTINO HA PROGRESSIVAMENTE DIMINUITO LA SUA PRESENZA IN CINA E HA INVESTITO QUASI 16 MILIARDI DI DOLLARI IN VIETNAM (CREANDO OLTRE 200MILA POSTI DI LAVORO)