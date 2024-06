APPLE CREPA DI "NVIDIA" - LA SOCIETÀ DEGLI IPHONE VIENE SUPERATA DAL PRODUTTORE DEI CHIP CHE ALIMENTANO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NVIDIA HA SUPERATO I 3MILA MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE, DIVENTANDO LA SECONDA SOCIETÀ DI MAGGIOR VALORE AL MONDO (DIETRO A MICROSOFT) - L'AZIENDA FONDATA DA STEVE JOBS HA PERSO IL TRENO DELL'IA, E ADESSO PROVA A RIMEDIARE CON UN NUOVO ASSISTENTE VOCALE (MA DEVE RICORRERE AI SERVIZI DELLA CONCORRENZA, OPENAI O GOOGLE...)

1. NVIDIA SUPERA LA CAPITALIZZAZIONE DI APPLE: ORA È LA SECONDA AZIENDA CHE VALE DI PIÙ AL MONDO

nvidia

Nvidia ha superato per la prima volta in assoluto la capitalizzazione di mercato di Apple: è ora la seconda azienda di maggior valore al mondo dopo un anno di rally azionario dovuti alla mania dell’intelligenza artificiale.

FATTI PRINCIPALI

La capitalizzazione di mercato di Nvidia ha superato quella di Apple alla chiusura della seduta di ieri a Wall Street. Ora vanta un’enorme capitalizzazione di mercato di 3.012 miliardi di dollari rispetto ai 3.003 miliardi di dollari di Apple, […] ancora indietro rispetto alla capitalizzazione di mercato di Microsoft di 3.100 miliardi di dollari.

jensen huang ceo e fondatore di nvidia 1

Il traguardo di Nvidia arriva dopo che la società ha iniziato l’anno con un valore di mercato di 1.200 miliardi di dollari, meno della metà di quello che era il valore di mercato di Apple, di 3mila miliardi di dollari.

IN CIFRE

80%. Questa è la quota stimata di chip semiconduttori utilizzati per alimentare la tecnologia di intelligenza artificiale generativa progettata da Nvidia, secondo una ricerca di Goldman Sachs.

nvidia - chip

SULLO SFONDO

Il prezzo delle azioni di Nvidia è più che raddoppiato quest’anno, con un rialzo di oltre il 147% dall’inizio di gennaio, […]. Il suo successo nel mercato dei semiconduttori è dovuto ai suoi chip, sviluppati in tempi rapidi, in grado di alimentare prodotti di intelligenza artificiale. Ha diversi clienti di grandi nomi tra cui Apple, Meta e Microsoft, quest’ultima che si stima rappresenti il 15% delle entrate di Nvidia. […]

2. COME APPLE È RIMASTA INDIETRO NELLA CORSA AGLI ARMAMENTI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

apple intelligenza artificiale

Per chi le ha viste, le dimostrazioni di un Siri rinnovato all'interno di Apple, all'inizio di questo decennio, hanno offerto una vetrina delle incredibili capacità dell’intelligenza artificiale.

Il famoso assistente, uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato il cofondatore di Apple Steve Jobs prima della sua morte, è stato sottoposto a una revisione totale. In grado di funzionare su un iPhone e senza connessione a Internet, il nuovo Siri ha impressionato per la sua velocità, le sue capacità di conversazione e la precisione con cui comprendeva i comandi degli utenti.

Con il nome in codice di Project Blackbird, l'iniziativa prevedeva anche un Siri con funzionalità costruite da sviluppatori di app di terze parti, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con il lavoro.

apple intelligenza artificiale

Eppure, un progetto concorrente ha avuto la meglio in un concorso interno in vista del decimo anniversario del lancio di Siri. Conosciuto come Siri X, l'aggiornamento più modesto prevedeva lo spostamento di una parte del software Siri esistente sugli iPhone da server remoti per migliorare la velocità e la privacy dell'assistente vocale. Il miglioramento di Siri X è stato presentato nel 2021.

La prossima settimana, in occasione dell'annuale Worldwide Developers Conference di Apple, l'azienda si unirà a una corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale che secondo molti definirà il futuro della tecnologia. Il produttore di iPhone sta cercando di mettersi al passo con Microsoft, Google di Alphabet e altri rivali che hanno iniziato a integrare l'intelligenza artificiale generativa nei loro prodotti principali.

apple intelligenza artificiale

La cautela e la segretezza che contraddistinguono Apple, così come la cura con cui aggiorna i dispositivi - dove hardware e software sono perfettamente integrati - hanno ostacolato i suoi primi sforzi nell'arena dell'IA. Ora si trova nell'insolita posizione di dover correre dei rischi.

L'azienda sta per annunciare una serie di aggiornamenti dell'intelligenza artificiale generativa per i suoi prodotti software, tra cui Siri. Le funzioni di intelligenza artificiale comprendono l'assistenza nella scrittura di messaggi, l'editing di foto e il riassunto di testi.

intelligenza artificiale

Anche se non si prevede che Apple raggiunga presto i principali innovatori dell'IA, l'azienda si sta preparando a svelare funzioni di intelligenza artificiale con capacità impressionanti che massimizzano anche la privacy degli utenti, un aspetto che sarà fondamentale per sbloccare il pieno potenziale degli assistenti di IA. Si prevede inoltre che Apple sveli una o più potenziali partnership con i principali sviluppatori di IA dopo aver avuto colloqui con OpenAI, Google e Cohere.

smartphone intelligenza artificiale

Da tempo Apple si vanta della perfezione nel lancio dei suoi prodotti, cosa quasi impossibile con i modelli di IA emergenti. Sebbene i sistemi OpenAI abbiano stupito più di 180 milioni di utenti con la loro generazione di testi, immagini e video, sono soggetti a errori occasionali, spesso chiamati allucinazioni. Apple ha avuto una tolleranza limitata per questi problemi.

"Non esiste una precisione al 100% con l'IA, questa è la realtà fondamentale", ha dichiarato Pedro Domingos, professore emerito di informatica e ingegneria presso l'Università di Washington. "Apple non è compatibile con questa realtà. Non rilasceranno qualcosa finché non sarà perfetto".

Integrare l'intelligenza artificiale

SIRI

Apple ha valutato se consentire agli utenti di scegliere un fornitore di IA di terze parti che potrebbe sostituire o aiutare Siri, ha detto una delle fonti. Non è chiaro in che modo Siri potrebbe essere alimentata, aumentata o sostituita da fornitori di IA di terze parti, né se Apple intende portare avanti una versione di questa idea. Bloomberg ha riferito in precedenza di una partnership con OpenAI e The Information ha riferito degli sforzi per rivedere Siri.

Google, Microsoft e Samsung hanno iniziato a integrare rapidamente l'IA generativa nei loro dispositivi e servizi. Sebbene Apple si trovi in ritardo rispetto al cambio generazionale in atto nell'industria tecnologica, molti investitori ed esperti di IA hanno affermato che l'azienda troverà un modo per portare l'IA generativa alle masse.

smartphone intelligenza artificiale

"Apple può fare praticamente tutto ciò che si prefigge", ha dichiarato Vineet Khosla, ex responsabile dell'ingegneria del team Siri e attualmente Chief Technology Officer del Washington Post. "L'azienda è focalizzata sul consumatore. L'obiettivo della loro IA è quello di farla funzionare in modo molto sensibile alla privacy".

Nel corso degli anni, Apple ha apportato miglioramenti a Siri e ha incorporato piccole funzioni di intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti. Nei visori Vision Pro, rilasciati di recente, l'IA è ampiamente utilizzata per tracciare la posizione degli occhi e delle mani.

smartphone intelligenza artificiale

Quando Siri è stato lanciato nel 2011, Apple ha anticipato i rivali nel tentativo di creare il primo assistente AI. Jobs, che nel 2010 ha guidato l'acquisizione che ha portato a Siri, ha incoraggiato il team a mantenere l'arguzia e il senso dell'umorismo dell'assistente. Il lancio anticipato ha dimostrato la volontà dell'azienda di assumersi dei rischi.

"Siri è stata l'ultima cosa su cui Apple ha puntato", ha dichiarato Dag Kittlaus, cofondatore della startup Siri acquistata da Apple, che ha lasciato Apple subito dopo il lancio del prodotto.

GOOGLE GEMINI

Tensioni con gli ex Google

Mentre Apple lottava per far progredire Siri, l'azienda ha assunto uno dei migliori dirigenti ingegneristici di Google per gestire la sua strategia di intelligenza artificiale: John Giannandrea. Nel 2018 è stato elevato al ruolo di vicepresidente senior, alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato di Apple Tim Cook.

Nelle prime riunioni del team, Giannandrea ha chiarito che il miglioramento di Siri era un obiettivo principale. Gli è stato anche affidato il compito di centralizzare gran parte degli sforzi frammentati di Apple in materia di IA. Ha iniziato a costruire il suo team di IA reclutando dipendenti di Google e attraverso acquisizioni di startup, ma il suo team ha avuto difficoltà a integrarsi con il resto di Apple, secondo persone che hanno familiarità con il loro lavoro.

SUNDAR PICHAI GOOGLE GEMINI

Il nuovo gruppo AI ha operato come alcune parti di Google, dove le scadenze sono definite in modo più lasco. I team di Apple devono rispettare scadenze rigorose per avere prodotti pronti per gli eventi di rilascio ogni autunno. Gli sforzi per collaborare tra altre parti di Apple che stavano costruendo prodotti e il team di IA a volte sono andati a rotoli perché non riuscivano a mettersi d'accordo sulle scadenze.

L'effetto ChatGPT

Quando ChatGPT è stato lanciato alla fine del 2022, tutto è cambiato. Federighi, il capo del software, si è convertito durante le vacanze di Natale dopo aver iniziato a giocare con lo strumento di codifica dell'intelligenza artificiale di GitHub, di proprietà di Microsoft, chiamato Copilot, che è alimentato dalla tecnologia di OpenAI.

CHATGPT 3

Dopo quel momento, in tutta l'organizzazione di Federighi che si occupa di ingegneria del software, i dipendenti sono stati incaricati di trovare nuovi modi per incorporare l'IA generativa nei prodotti e hanno ricevuto le risorse per portare avanti questi progetti, hanno dichiarato ex dirigenti e ingegneri. Durante le riunioni interne, Federighi ha dichiarato di aver apprezzato la tecnologia dell'IA generativa e che sarebbe stata incorporata in tutti gli aspetti del software Apple.

sam altman chatgpt

Apple ha intensificato gli sforzi per costruire la propria IA generativa interna. A febbraio, l'azienda ha cancellato il suo decennale sforzo per costruire una propria auto elettrica. Alcuni dipendenti sono stati riassegnati a questi progetti di IA generativa.

Alcune delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti che Apple dovrebbe annunciare quest'anno saranno alimentate da modelli di IA generativa costruiti internamente, ma Apple sta valutando potenziali partnership esterne per un'IA più avanzata. Giannandrea e Federighi si sono incontrati con Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. News Corp, proprietaria del Wall Street Journal, ha una partnership per la licenza di contenuti con OpenAI.

chatgpt open ai

Con una nuova urgenza per la tecnologia AI, Kittlaus, cofondatore di Siri, ha dichiarato che quest'anno potrebbe essere importante per Siri, in quanto l'azienda ha in programma di incorporare funzioni AI nell'iPhone. "Siri è rimasto bloccato nel fango per anni", ha dichiarato. "Ma vedo assolutamente una rinascita in arrivo".

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2 MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1 intelligenza artificiale chip a100 nvidia 1 chip a100 nvidia 3 jensen huang ceo e fondatore di nvidia 1