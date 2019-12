ARABIA ESPLOSIVA – SPAVENTOSA DEFLAGRAZIONE IN UN SERBATOIO DI UNA STAZIONE DI SERVIZIO DI MEDINA, IN ARABIA SAUDITA: LO SCOPPIO, ANTICIPATO DALLE FIAMME, HA FATTO SOLLEVARE IL MANTO STRADALE METTENDO IN FUGA ALCUNI UOMINI CHE STAVANO FACENDO RIFORNIMENTO… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

esplosione pompa di benzina in arabia saudita 9

Il serbatoio di una pompa di benzina a Medina, in Arabia Saudita, è esploso improvvisamente, sollevando il manto stradale.

Per fortuna, non ci sarebbero feriti. L'incidente è stato filmato dalle telecamere di sicurezza della stazione di servizio. Le cause dell'esplosione non sono ancora note.

