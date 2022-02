ARACNO-FILIA - UN AUSTRALIANO DI 42 ANNI HA ADOTTATO UN RAGNO DI 15 CM CHE SI ERA SISTEMATO SUL CRUSCOTTO DELLA SUA AUTO - DA PIU' DI UN ANNO L'ANIMALE VIVE DENTRO L'ABITACOLO DELLA MACCHINA, E STA COSI' BENE CHE LE SUE DIMENSIONI SONO RADDOPPIATE - L'UOMO LO HA CHIAMATO STEVE, ANCHE SE HA SCOPERTO CHE SI TRATTA DI UNA FEMMINA: "QUANDO HO DEI PASSEGGERI IN MACCHINA, SPESSO SI SPAVENTANO O URLANO"...

Dagotraduzione dal Mirror

Chris ha adottato un ragno

Dopo aver scoperto un enorme ragno peloso di 15 centimetri che si era sistemato sul cruscotto della sua auto l’australiano Chris Taylor ha deciso di adottarlo, e lo ha chiamato "Steve".

Il 42enne responsabile della sicurezza ha permesso a Steve di vivere liberamente all'interno della sua auto per un anno intero, durante il quale il ragno ha raddoppiato le sue dimensioni.

Il ragno di Chris

Essendo ormai diventato abbastanza affezionato al suo clandestino a otto zampe, Chris non ha intenzione di mostrargli la porta a breve. «È apparso un giorno, circa un anno fa, sul cruscotto quando mi sono fermato al semaforo. Era solo circa la metà delle sue dimensioni ma l'ho visto crescere. L'ho fatto uscire dall'auto alcuni mesi fa, ma il giorno dopo era di nuovo sotto l'aletta parasole, quindi per qualche motivo gli piace stare nella mia macchina».

Per fortuna, Chris non è generalmente troppo spaventato dai ragni. Ma ammette di non «apprezzare quando mi cade in grembo», un pensiero che senza dubbio farà rabbrividire gli aracnofobi ovunque.

Inoltre, non è troppo entusiasta quando il suo compagno di guida «appare 10 cm sopra la mia testa sul cielo mentre guido a 120 km/h».

«L'ho chiamato Steve, perché no? Ho visto che mi è stato detto, però, che è una femmina. Quando ho dei passeggeri in macchina spesso si spaventano o urlano. Steve è bravissimo a tenermi più vigile quando guido».

Il ragno di Chris 2

Anche se a Chris piace Steve, non direbbe ancora che sono i migliori amici. Tuttavia, ammette di essere più che felice di lasciarla a vivere nella sua macchina. Non solo per l'azienda, ma perché nessuno vuole più farsi un giro con lui, risparmiandogli un sacco di soldi.

«La lascerò stare, sto risparmiando perché nessuno vuole più un passaggio. Mi piace ma non direi che siamo amici intimi. Sarei un po' triste se decidesse di andarsene. Guidare è molto più eccitante con lei lì dentro».