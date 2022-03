27 mar 2022 14:38

ARCHEO-ARRAPAMENTI! – IL GIORNO IN CUI ANGELINA JOLIE E BILLY BOB THORNTON SI PRESENTARONO SUL RED CARPET SFATTI, STRAFATTI E ARRAPATI DOPO AVER TROMBATO IN AUTO – MENTRE L’ATTRICE CONTINUA A BACIARLO E A MORDERGLI IL COLLO E LE LABBRA, LUI RISPONDE ALLE DOMANDE DI UNA GIORNALISTA: “QUAL È LA COSA PIÙ ENTUSIASMANTE CHE ABBIAMO FATTO IN UN'AUTO? PENSO SIA STATO OGGI, PRIMA DI ARRIVARE QUI. ABBIAMO APPENA FATTO SESSO IN MACCHINA MENTRE…” - VIDEO