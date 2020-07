Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

canalis clooney

È fine luglio 2009 quando il settimanale Chi spara la copertina che nessuno si aspetta: George Clooney avvinghiato a Elisabetta Canalis, l'uomo più sexy del mondo stando alla classifica di People conquistato da un'italiana, per giunta ex velina, non esattamente una stella di pari statura. Lui ha anche già vinto un Oscar per «Syriana», è messaggero di Pace per l'Onu e celebre per le sue campagne umanitarie in Darfur. C'è da essere increduli e, infatti, molti lo sono.

Ne è complice la sventata dichiarazione di Brad Pitt: «Io e Angelina Jolie siamo per le unioni gay e ci sposeremo solo quando anche George potrà sposare il suo compagno». Pitt è il migliore amico di Clooney e i due si fanno parecchi scherzi a vicenda, ma il gossip è partito e nulla lo fermerà. Davanti alle foto di George e Canalis nella villa del divo sul lago di Como, il mondo si divide fra chi vuole credere alla favola possibile della Cenerentola contemporanea e chi si convince che trattasi di fidanzamento di copertura e fa notare che l'omosessualità stroncherebbe ogni carriera da sex symbol, prova ne è che Paul Newman, Montgomery Clift, Rock Hudson hanno sempre negato di essere gay.

clooney il primo bacio con canalis (3)

Comunque, la scintilla scocca a Roma, a una cena dove Elisabetta viene convocata da Manuele Malenotti, patron del marchio Belstaff, amico dell'attore. E già lì pare subito sospetto che la foto successiva veda i «Cloonalis» in moto, abbigliati coi giubbotti prodotti da Cupido. Il sito americano bibbia del gossip Tmz liquida l'italiana come «fidanzata seriale di calciatori».

george clooney e elisabetta canalis

Pazienza se di ex certi del pallone c'è solo Bobo Vieri, mentre Drogba, Maicon e Balotelli sono flirt presunti. C'è chi con sottile perfidia ricorda che Clooney sarà pure una star, ma è fissato con le cameriere, avendone avute tre, Maria Bertrand, Lucy Wolvert e Sarah Larson. Un rotocalco francese asserisce che Canalis è stata contrattualizzata per fare la finta fidanzata, 30 mila euro al mese il cachet. Il tema diventa argomento da bar. Vero? Falso? Non è già un prezzo adeguato la popolarità global che le porterà infatti una campagna mondiale per Roberto Cavalli, un telefilm negli States, un Festival di Sanremo?

george clooney e elisabetta canalis

E, piuttosto: se è sotto contratto, non dovrebbe sorridere di più? Il broncio permanente di Elisabetta sarà uno dei due tormentoni dei quasi due anni di relazione. Paginate di giornali vivisezionano ogni apparizione della coppia alla ricerca dell'espressione triste o seccata di lei, e pure del suo pincher nano, Piero, paparazzato in bilico sul cornicione di un balcone di Villa L'Oleandra a Laglio, sospettato di meditare il suicidio per noia.

Elisabetta non ride mai. Non dovrebbe essere la ragazza più felice del mondo? Alla fine, pure chi non vuole credere alla favola pretende la favola stessa, ovvero che Cenerentola sia felice e grata e anzi si compiaccia di invidia e critiche. Il secondo tormentone è: perché non si baciano mai? Il primo bacio arriva a ottobre, a Sulmona, dove lui sta girando «The American» di Anton Corbijn.

elisabetta canalis e george clooney

«Un bacetto da prima elementare» titola Novella 2000 . Per gli incontentabili, ogni red carpet diventa una pubblica verifica d'intimità: si sfiorano, si abbracciano? E come e quanto? E in quel merengue Venezia, per quanto lei era focosa, lui non era troppo tiepido? Ovvio che a una venga il broncio perenne. Passano i mesi e i Cloonalis durano. George sbarca ad Alghero per conoscere i suoceri.

I sognatori e gli scettici sono sempre più agguerriti gli uni contro gli altri, fra chi sostiene che è andato a chiedere la mano di lei al padre, all'italiana e all'antica, e chi sbandiera l'intervista in cui lui ha detto che sarebbe un pessimo marito e non vuole figli. È uno scontro di civiltà tra opposte narrazioni, la fiaba e il thriller. Arrivano mesi di fiacca, ma il pubblico non può restare a corto di puntate. Al che: lei stufa perché lui la trascura per il poker; lui stufo perché lei è gelosa e teme un'irresistibile attrazione per Sandra Bullock sul set di «Gravity». Se non s' inventa da zero, comunque ci s' ingegna.

george clooney e elisabetta canalis

Tipo: l'astrologo nota come i Cloonalis siano dello stesso segno di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini (lui Toro, lei Vergine, ovvero l'intesa c'è, ma più spirituale che passionale); l'esperto di linguaggio del corpo identifica dieci gesti di Elisabetta che dimostrerebbero inequivocabilmente come punti a farsi sposare. Finirà così, per sfinimento. Martedì 21 giugno 2011 Novella 2000 va in stampa con il titolo: «Elisabetta scappa da casa Clooney» e scrive che l'umore cupo della ragazza, sfatta dalla pressione mediatica, ha avuto la meglio e che a sbattere la porta è stata lei. Il giorno dopo, un comunicato ufficiale conferma che i due si sono lasciati.

george clooney e elisabetta canalis

Come, perché, a oggi, restano ipotesi e ormai a chi importa? Ormai, Elisabetta vive a Los Angeles, ha sposato un chirurgo americano, ha una bambina. E George, al netto di recenti voci di crisi, ha due gemelli e ha sposato l'avvocatessa Amal Alamuddin. Che compare nel 2014 e a tutti sembra subito la signora Clooney perfetta: bella, impegnata sui diritti umani, addirittura la first lady ideale qualora George mirasse alla Casa Bianca. Soprattutto, Amal sorride sempre. Ci mancherebbe, vista la planetaria accoglienza.

elisabetta canalis e george clooney george clooney e elisabetta canalis george clooney e elisabetta canalis

elisabetta canalis e george clooney