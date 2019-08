28 ago 2019 16:11

ARCHEO HORROR - QUEI BIMBI MASSACRATI PER FERMARE IL MALTEMPO - I RESTI DI 227 BAMBINI SONO STATI SCOPERTI IN UN SITO ARCHEOLOGICO IN PERÙ IN QUELLO CHE GLI ESPERTI RITENGONO SIA IL PIÙ GRANDE SACRIFICIO DI MINORI NELLA STORIA DEL MONDO – I PICCOLI SAREBBERO STATI SACRIFICATI ALL’EPOCA DELLA CIVILTÀ CHIMÙ PER FERMARE “EL NINO”…(VIDEO)