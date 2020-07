4 lug 2020 16:15

ARCHEO-LOVE! - PERCHE', TRA LITI FURIBONDE E LITRI DI ALCOL, RICHARD BURTON PERSE TESTA E TESTOSTERONE PER ELIZABETH TAYLOR? – LUI SCRIVEVA NEI SUOI DIARI: “È INCAPACE DI MANTENERE L’ATTENZIONE, DEVI RIPETERE TUTTO DUE VOLTE, PARLA CON UNA VOCINA DA BAMBINA DEMENTE. ME NE ANDREI A GAMBE LEVATE, MA QUESTA DONNA È LA MIA VITA. IL SENO È TURGIDO COME 10 ANNI FA, IL SUO SEDERE ROTONDO E SODO. È UNA DONNA CAPACE DI REGALARE L’ECCITAZIONE TIPICA DEL SESSO OCCASIONALE...” - VIDEO