14 mag 2022 17:50

ARCHEO! VI RICORDATE COSA DICEVA GRILLO SULLA CRIMEA? NEL 2014 BEPPE MAO APPOGGIAVA L’INVASIONE RUSSA IN UN’INTERVISTA A MENTANA, TORNATA A DIVENTARE VIRALE: “TUTTA LA CRIMEA VOLEVA DIVENTARE RUSSA. LA PROVA È IL REFERENDUM CHE EBBE IL 95% DI CONSENSI” – E SU VICTOR YANUKOVICH, L'EX PRESIDENTE UCRAINO FILORUSSO CACCIATO DOPO LE PROTESTE: “CHI C'ERA IN PIAZZA? CHI SPARAVA SULLA FOLLA IN UCRAINA NON ERANO I RUSSI, C'ERANO FORZE OCCULTE, FORZE AMERICANE…” - VIDEO