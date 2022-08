Gabriele Parpiglia per "Chi"

Stop. Francesco Totti vuole mettere fine alle chiacchiere e alle notizie che ogni settimana, ogni giorno, ogni minuto escono da “ovunque” e che colpiscono in primis i suoi figli (per Francesco le vere vittime di questa vicenda). Per questo il Capitano schiera in campo l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che affiancherà il difensore del “Pupone”, Antonio Conte.

Caso vuole che l’avvocato scelto da Ilary Blasi come legale sia Alessandro Simeone: per chi è poco avvezzo ai corridoi dei tribunali, si tratta dell’ex delfino della celebre avvocatessa, cresciuto a “pane e Bernardini De Pace” prima di separarsi dalla sua musa lavorativa.

Lo scontro, quindi, ora si gioca su due tavoli separati, anche se legatissimi: quello privato, Ilary vs Francesco, e quello legale, Bernardini vs il suo pupillo Simeone. E “Chi” è in grado di rivelare a che punto si trova la situazione legale, in quella che è la separazione più rumorosa e dolorosa del mondo dello spettacolo italiano.

Dunque: sappiamo che i legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi.

Inoltre, i due ormai ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime. L’offerta è sul tavolo del legale Simeone, che proprio lunedì scorso, 29 agosto, ha incontrato i legali di Totti, compresa la sua ex maestra Annamaria Bernardini De Pace. Purtroppo possiamo anche anticipare che, al momento, le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono.

L’intervento della Bernardini De Pace, però, potrebbe contribuire a smorzare la rabbia di Ilary e forse favorire l’arrivo a un punto di incontro. D’altronde, se da un lato Francesco Totti pare avere iniziato una nuova vita amorosa con Noemi Bocchi, dall’altro le chiacchiere sulla liaison tra Ilary e il “pierre della notte”, Cristiano Iovino, non sono mai state smentite. E questo Totti lo sa molto bene…

