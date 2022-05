18 mag 2022 17:57

ARIDATECE LE "PERVESTITE"! IL TAPPETO ROSSO DELLA CERIMONIA DI APERTURA A CANNES FA VENIRE IL LATTE ALLE GINOCCHIA: QUALCHE PIUMA, VOMITATE DI TULLE E ABITI VISTI E STRAVISTI – BEBE VIO SEMBRA TILDA SWINTON PARACADUTATA SUL SET DI "GAME OF THRONES". JULIANNE MOORE ANALCOLICA, TALLIA STORM APPARECCHIATA COME UNA TAVOLA. DIDI STONE MEZZA NUDA, MA PARE UNA PORCHETTA INSACCATA - L’UNICO BRIVIDO LO REGALA EVA LONGORIA CON UN VESTITO SOTTOVESTE VEDO NON VEDO. AMADINE PETIT AFFETTA DALLA SINDROME DELLA FARFALLINA: SPOSTA L’ABITO E...