ECCO A COSA SERVE IL GREEN PASS – UNA NO VAX DI 57 ANNI SI È VACCINATA PERCHÉ NON RIUSCIVA A SOSTENERE LA SPESA DI 180 EURO AL MESE PER I TAMPONI - LA COLLABORATRICE SCOLASTICA AL CONSERVATORIO DI VENEZIA AVEVA PROVATO A DRIBBLARE L’OBBLIGO CHIEDENDO L’ESONERO PER MOTIVI DI SALUTE MA, QUANDO NON È ARRIVATO, SI È ANDATA A IMMUNIZZARE: “COSTRETTA PER PROBLEMI ECONOMICI…”