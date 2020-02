26 feb 2020 19:04

ARMA CONTAGIATA - DICIOTTO CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI CODOGNO SONO IN QUARANTENA VOLONTARIA: HANNO MANIFESTATO SINTOMI COMPATIBILI CON IL CORONAVIRUS - HANNO PARTECIPATO TUTTI INSIEME A UNA CENA IN CASERMA CON UN COLLEGA IN CONGEDO, POI RISULTATO POSITIVO. HANNO ACCOMPAGNATO I MEDICI A CASA DEI CITTADINI ESPOSTI E…