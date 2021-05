ARMA LETALE – UN BAMBINO DI 11 ANNI SI È SPARATO CON LA PISTOLA DEL PADRE CARABINIERE ED È MORTO, IN PROVINCIA DI PISA – SI È IMPOSSESSATO DELL’ARMA CHE ERA GIÀ CARICA. UNA VOLTA SENTITA L’ESPLOSIONE I GENITORI SONO ACCORSI E HANNO CHIAMATO IL 118, MA ERA GIÀ MORTO…

Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il colpo mortale. La pistola sarebbe del padre carabiniere.

La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30. Il bambino sarebbe riuscito ad impossessarsi dell'arma che era probabilmente già carica. Sentita l'esplosione i familiari sono accorsi ed hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini del comando provinciale dell'Arma.

