CIAK, MI GIRA – QUALCUNO VA ANCORA AL CINEMA? IERI MI SEMBRA DI SÌ, VISTO CHE “THE BATMAN” INCASSA DISCRETAMENTE, 232 MILA EURO CON 30.779 SPETTATORI PER UN TOTALE DI BEN 9 MILIONI DI EURO, MENTRE L’INSEGUITORE “CORRO DA TE” DI RICCARDO MILANI CON FAVINO-LEONE, UN FILO MENO, 217 MILA EURO, MA HA PIÙ SPETTATORI, CIOÈ 31.910 - SALE DI UN POSTO, QUINDI OTTAVO, “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” CON PESCE E ROJA COME BUD&TERENCE: 28 MILA EURO E 4.096 SPETTATORI SPARSI IN 186 SALE, AHI, PER UN TOTALE DI 58 MILA EURO. MAGARI SE LO COMPRA SUBITO SKY O NETFLIX… - VIDEO