ARMY E BAGAGLI – IL PARLAMENTO IRACHENO HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE PER ESPELLERE LE TRUPPE STRANIERE NEL PAESE, COME RITORSIONE PER L’UCCISIONE DI QASSEM SOLEIMANI – INTANTO SUI SOCIAL MEDIA ARABI SONO SPUNTATE NUOVE FOTO E NUOVI VIDEO DEL CORPO DILANIATO DEL GENERALE IRANIANO – VIDEO

le immagini del raid contro qassem soleimani 3

Iraq, ok Parlamento a espulsione truppe Usa

(LaPresse/AP) - Il Parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che chiede di metter fine alla presenza di tutte le truppe straniere nel Paese. L'obiettivo del testo è far sì che gli Usa ritirino i circa 5mila militari presenti in varie regioni dell'Iraq, a seguito dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad.

La morte di Soleimani in diretta

Maria Antonietta Calabrò per www.huffingtonpost.it

le immagini del raid contro qassem soleimani 1 Soleimani

Un video dello strike che ha ucciso il generale iraniano Soleimani ad opera degli Stati Uniti venerdì scorso, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Bagdad, circola nei social media arabi insieme a materiale fotografico del luogo dell’attentato nell’immediatezza dell’attacco, dei corpi fatti a pezzi, quasi annichiliti, e alle foto di vari fogli e documenti che sono già stati sottoposti ad analisi di intelligence. Si tratta di una documentazione eccezionale di un avvenimento destinato a cambiare i destini del Medio Oriente e a influire anche sulla politica estera e di sicurezza italiana, che Huffpost pubblica in esclusiva per il suo valore testimoniale.

il tweet di donald trump dopo l'raid usa a baghdad

Lo strike.

le immagini del raid contro qassem soleimani 9

Il filmato che - allargato fa emergere i simboli grafici della condivisione su social - documenterebbe il momento il cui drone aggancia l’obiettivo, il pulmino dove viaggiava il bersaglio: il quadrante del mirino è lievemente spostato a sinistra rispetto al mezzo, ma proprio per questo riesce a centrarlo. Una voce dall’accento americano fa da guida. Le sovraimpressioni del video sono tutte in arabo. Ci si deve chiedere come mai. La circostanza alimenta uno delle opzioni che viene presa in considerazione in questi giorni in Medio Oriente, ovvero la collaborazione di Servizi arabi nell’operazione. Cosa che potrebbe essere probabile. Un elemento importante anche per la valutazione della legittimità dell’intera operazione ha in fatti a che fare con una delibera dell’Onu del 2007, secondo cui Soleimani non doveva mettere piede in Iraq.

donald trump

le immagini del raid contro qassem soleimani 5

Esterno notte.

Un altro video (che Huffpost ha deciso di non pubblicare le immagini e alcune foto per la particolare crudezza), mostra le riprese nell’immediatezza dello strike. A Baghdad è notte, il buio circonda i resti del generale Soleimani e delle altre persone morte nell’operazione, tutto è ancora sull’asfalto.

I corpi.

le immagini del raid contro qassem soleimani 4

I corpi di Soleimani e di chi viaggiava con lui sono annichiliti, anneriti, il volto stravolto, massacrato e gonfio. I corpi sono fatti a brandelli, dilaniati. Si vede il tronco di un uomo, poi a distanza un piede e una gamba sono sull’asfalto.

L’anello.

le immagini del raid contro qassem soleimani 10

Una mano troncata indossa un anello che si è sostenuto fosse quello abitualmente indossato da Soleimani. In realtà l’identificazione non è avvenuta ad opera di quell’anello, molto diverso sia per fattura sia per lo spessore della pietra rispetto ad altre immagini di Soleimani vivo. Naturalmente nulla vieta che Soleimani ne avesse più di uno simile. Lasciando da parte questo dettaglio, per certo l’identificazione è avvenuta attraverso l’esame del Dna, come già avvenne per Osama Bin Laden e Abu Bakr al Baghdadi.

le immagini del raid contro qassem soleimani 8

I documenti.

Altre foto mostrano i documenti che sono “sopravvissuti” all’impatto: banconote iraniane, fogli, armi. Tutto materiale già sottoposto ad analisi di intelligence.

moschea di qom manifestazioni a teheran 1 corteo funebre per qassem soleimani 6 hezbollah in piazza dopo la morte di soleimani ALI KHAMENEI IN VISITA ALLA FAMIGLIA DI QASSEM SOLEIMANI bandiere di usa e israele bruciate in pakistan qassem soleimani 1 ali khamenei in visita alla famiglia di qassem soleimani iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani 1 militari americani a baghdad militari americani a baghdad 1 iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 1 quello che resta di Soleimani l'uccisione di Soleimani trump soleimani trump soleimani SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 2 PAOLA FERRARI E IL RAID CONTRO QASSEM SOLEIMANI abu mahdi al muhandis corteo funebre per qassem soleimani 8 corteo funebre per qassem soleimani corteo funebre per qassem soleimani 4 corteo funebre per qassem soleimani 5 corteo funebre per qassem soleimani 7 manifestazioni a teheran corteo funebre per qassem soleimani 3 corteo funebre per qassem soleimani 1 bandiera rossa nella moschea di qom