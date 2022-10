14 ott 2022 13:28

ARRESTATA IN GERMANIA LA "NONNA-TERRORISTA" DI ESTREMA DESTRA CHE AVEVA PIANIFICATO IL RAPIMENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE, KARL LAUTERBACH - LA 75ENNE, UN'INSEGNANTE DI RELIGIONE IN PENSIONE È UNA “REICHSBUERGERIN”, UNA MILITANTE DI UN CREDO CHE RICONOSCE SOLO LA COSTITUZIONE DEL 1871 DEL REICH GUGLIELMINO - IL PIANO DELL'ANZIANA DONNA COMPRENDEVA IL MASSACRO DELLA SCORTA DI LAUTERBACH E AZIONI DI SABOTAGGIO ALLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE PER CAUSARE BLACK OUT IN TUTTA LA GERMANIA…