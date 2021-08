ARRESTATA A MONACO LA MOGLIE DI KLAUS LANGE, IL TEDESCO ACCUSATO DI ESSERE UNA SPIA DELLA CINA - SECONDO GLI INVESTIGATORI "LA COPPIA HA REGOLARMENTE TRASMESSO INFORMAZIONI AL SERVIZIO DI INTELLIGENCE CINESE" - L'UOMO NON HA NEGATO, MA HA AFFERMATO CHE LA BND, I SERVIZI SEGRETI TEDESCHI, LO SAPEVANO - SECONDO IL RAPPORTO KLAUS HA LAVORATO PER LORO PER CIRCA 50 ANNI...

2. ARRESTATA ANCHE LA MOGLIE DI KLAUS L.

Dagotraduzione da South China Morning Post

KLAUS LANGE

La moglie di un accademico tedesco accusato di passare informazioni ai servizi segreti cinesi è stata incriminata per lo stesso reato dai pubblici ministeri federali.

Secondo i pm di Karlsruhe, la cittadina italo-tedesca Klara K. e suo marito Klaus L. sono stati contattati da agenti cinesi durante un tour di conferenze a Shanghai nel 2010. Da allora fino a novembre 2019, la coppia «ha regolarmente trasmesso informazioni al servizio di intelligence cinese durante o dopo le visite di stato o le conferenze multinazionali».

Dal 2001 Klaus L. gestisce un think tank politico, che ha acquisito importanza internazionale grazie alla sua reputazione scientifica e alle reti che aveva costruito nel corso di molti anni. La coppia ha ottenuto informazioni principalmente dai suoi numerosi contatti politici di alto rango, sostiene l’accusa. L'intelligence cinese avrebbe pagato per le mance e per il viaggio della coppia agli incontri con i loro gestori. Né Klaus L né sua moglie sono in custodia cautelare.

Xi Jinping

Il caso ha suscitato grande interesse in Germania, con l'emittente pubblica ARD che ha affermato che Klaus L, 75 anni, ha condotto una doppia vita e ha anche lavorato come spia per i servizi di intelligence esteri tedeschi (BND).

Secondo il rapporto, Klaus L ha lavorato per la BND per circa 50 anni, essendo pagato per fornire informazioni dai migliori contatti professionali che ha avuto durante la sua carriera. Gli investigatori hanno perquisito la sua casa nel novembre 2019, secondo il rapporto dell'ARD, proprio mentre lui e sua moglie erano diretti all'aeroporto di Monaco.

xi jinping

Il fatto che Klaus L sia stato accusato formalmente solo quest'anno è un segno di quanto sia complesso il caso, afferma il rapporto dell'ARD – apparentemente non ha negato di essere una spia per conto dei cinesi, ma ha affermato che i servizi segreti tedeschi lo sapevano.

Non è chiaro se i servizi segreti cinesi fossero a conoscenza dei collegamenti di Klaus L. con il BND.

L'ARD ha anche affermato che Klaus L. aveva precedentemente lavorato per la Fondazione Hanns Seidel, che è vicina alla CSU, il più piccolo partito gemello bavarese della CDU di centrodestra della cancelliera Angela Merkel.

angela merkel con xi jinping

Ha iniziato a lavorare per la fondazione nei primi anni '80, viaggiando spesso per tenere conferenze in paesi come l'ex Unione Sovietica e successivamente in Russia, nei Balcani, in Sudafrica e in Asia meridionale.