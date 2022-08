3 ago 2022 11:15

ARRESTATI QUATTRO OPERATORI SOCIO-SANITARI DI UNA RSA A MANFREDONIA, IN PROVINCIA DI FOGGIA, PER MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI ALCUNI ANZIANI - UNO DEGLI INDAGATI È ACCUSATO DI VIOLENZE SESSUALI AI DANNI DI UN UOMO E DI UNA DONNA ULTRA 80ENNI - L'INDAGINE È COMINCIATA A GIUGNO QUANDO È GIUNTA ALLA POLIZIA UNA LETTERA ANONIMA CHE DENUNCIAVA EPISODI DI MALTRATTAMENTI FATTI DAGLI OPERATORI - IN ALLEGATO C’ERA UNA CHIAVETTA USB CON I FILE AUDIO DELLE URLA DI UN'ANZIANA… - VIDEO