25 mag 2023 12:45

ARRESTATI 6 ULTRAS DEL NAPOLI, CON L’ACCUSA DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE OLTRE CHE DI PORTO DI ARMI E LESIONI AGGRAVATE, PER L’AGGRESSIONE AD ALCUNI OLANDESI IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CHAMPIONS NAPOLI-AJAX - TRA LORO C'È ANCHE GENNARO GROSSO, CAPO DEL GRUPPO ULTRAS AZZURRO "MASSERIA": ERA TRA GLI ULTRAS FOTOGRAFATI AL TERMINE DI UN INCONTRO "PACIFICATORE" CON IL PRESIDENTE DELLA SSC NAPOLI AURELIO DE LAURENTIIS…