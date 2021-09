11 set 2021 13:52

ARRESTATO MATTEO MESSINA DENARO. ALT! CI SIAMO SBAGLIATI - SECONDO I MEDIA OLANDESI, MERCOLEDI' SCORSO A L'AIA LE FORZE SPECIALI HANNO PORTATO VIA 3 PERSONE (TRA CUI IL BOSS SUPERLATITANTE) MENTRE ERANO A CENA IN UN RISTORANTE. MA SI TRATTA DI UNO SCAMBIO DI PERSONA. L'UOMO SCAMBIATO PER IL PADRINO DI COSA NOSTRA ERA UN TURISTA DI LIVERPOOL - IL SUO LEGALE: "SE IL MIO CLIENTE E' UN BOSS MAFIOSO IO SONO IL PAPA"