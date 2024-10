ARRESTATO A NAPOLI ANTONIO PICCIRILLO, FIGLIO DI ROSARIO, ELEMENTO DI SPICCO DELLA CAMORRA DELLA “TORRETTA”, CHE NEGLI ANNI SCORSI AVEVA RINNEGATO IL PADRE E PARTECIPATO A INIZIATIVE ANTICAMORRA – PICCIRILLO È ACCUSATO DI TENTATA ESTORSIONE A DUE ORMEGGIATORI DI MERGELLINA, LA TIKTOKER RITA DE CRESCENZO E IL MARITO SALVATORE BIANCO – NELL'APRILE 2021 MINACCIO’ DI MORTE LA COPPIA: “QUANDO ANDRETE A FARE LA DENUNCIA FATE SCRIVERE CHE SIAMO IN DUE A VOLERVI UCCIDERE, IO E MIO PADRE”

1. 'AD UCCIDERTI SIAMO IO E PAPÀ', LE MINACCE A TIKTOKER E MARITO

Antonio Piccirillo

(ANSA) - "Quando andrai a fare la denuncia fai scrivere che siamo in due a volerti uccidere, io e mio padre": sono le minacce subite dalla tiktoker Rita De Crescenzo e dal marito Salvatore Bianco da parte di Antonio Piccirillo, figlio di Rosario, elemento di spicco della camorra della "Torretta" (federata con la cosiddetta Alleanza di Secondigliano).

Frasi pronunciate a Napoli, nell'aprile 2021, a casa dei coniugi Bianco, da Antonio per conto del padre. La circostanza emerge dagli atti dell'indagine che ieri ha portato all'arresto in carcere sia per Antonio Piccirillo che per il padre detenuto, Rosario. L'obiettivo di quelle minacce, secondo la Squadra Mobile e la Dda, erano finalizzate all'appropriazione di parte delle boe presenti nello specchio d'acqua di via Caracciolo, gestite da Bianco ma, a parere di padre e figlio spettanti "alla famiglia Piccirillo".

rosario piccirillo

In caso di rifiuto, era la tesi sostenuta, Bianco e la moglie non avrebbero più lavorato su quei moli: l'alternativa sarebbe stata comunque l'appropriazione delle boe da parte dei Piccirillo.

Determinanti per le indagini si sono rivelate le dichiarazioni delle vittime e anche le intercettazioni telefoniche dove a parlare sono padre e figlio. Le indagini scaturiscono proprio da una denuncia presentata dal marito della tiktoker, dipendente e gestore di fatto, insieme con due fratelli anche loro vittime di tentata estorsione, di una società concessionaria dello specchio d'acqua antistante via Caracciolo dove è dislocato un ormeggio per 122 barche.

2. ANTONIO PICCIRILLO, L’EROE ANTI-CAMORRA ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

www.fanpage.it

tiktoker Rita De Crescenzo

Negli ultimi anni aveva guadagnato una certa popolarità, dopo aver sbandierato il proposito di rinnegare il padre, ritenuto capoclan della Torretta di Mergellina, e di essersi impegnato in diverse iniziative anticamorra; una posizione che lo aveva portato anche alla candidatura alle ultime elezioni comunali.

Ma per gli inquirenti Antonio Piccirillo, figlio di Rosario Piccirillo, era in realtà inserito nei meccanismi del clan e anzi, insieme al padre, ha provato a imporre richieste estorsive nei confronti di imprenditori che gestiscono gli ormeggi per le imbarcazioni da diporto presso i moli di Mergellina; tra le vittime c'è anche il marito della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

Il giovane e il padre sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Napoli su richiesta della Dda (pm Mariangela Magariello e Celeste Carrano). […]

Antonio Piccirillo

Nel 2019 Antonio Piccirillo prese parte, in particolare, a un sit in anticamorra organizzato dopo il ferimento di Noemi, la bimba di quattro anni ferita durante un agguato in piazza Nazionale. Il giovane rinnegò la figura del padre camorrista. Nel 2021, l'avventura elettorale: si candidò come consigliere di municipalità nella lista a sostegno dell'ex vicesindaco ed oggi consigliere comunale Alessandra Clemente […]

Antonio Piccirillo rita de crescenzo 4 rosario piccirillo giovane Antonio Piccirillo