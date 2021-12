ARRIVA L'INVERNO E IN ITALIA E' UN INFERNO – ALLAGAMENTI, VALANGHE E PONTI CROLLATI: IL CALO IMPROVVISO DELLE TEMPERATURE E IL MALTEMPO FANNO DANNI IN TUTTA ITALIA – IN SICILIA, I FORTI TEMPORALI HANNO CAUSATO IL CROLLO DI UN PONTE IN PRONVINCIA DI TRAPANI, MA LE PIOGGE HANNO CAUSATO DANNI QUASI IN TUTTE LE PROVINCE, CON FRANE, E FIUMI ESONDATI – IN SARDEGNA, UN PESCHERECCIO EGIZIANO SI È ARENATO VICINO A CAPO SANT' ELIA, TUTTI GLI EPISODI DA NORD A SUD…

Antonio Calitri per “il Messaggero”

maltempo senigalia 2

Ponti crollati, fiumi esondati, valanghe, allagamenti e imbarcazioni arenate. La rapida perturbazione che ha attraversato gran parte dell'Italia nel weekend, facendo crollare drasticamente le temperature e portando neve, piogge e venti forti entro questa sera se ne andrà completamente dall'Italia ma lascia sul terreno una lunghissima lista dei danni.

ponte san bartolomeo sicilia 1

Colpa di un territorio fragile e dei cambiamenti climatici che in questa fase stanno portando sul nostro paese fenomeni rapidi ma molto violenti rispetto al passato. A partire dalla Sicilia che conta probabilmente i danni maggiori di quest' ultima perturbazione, dove l'altra notte si è spezzato in più parti il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 tra i comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani.

maltempo italia 6

E solo per miracolo non ci sono state vittime visto che un'automobilista che lo stava attraversando ha avuto la prontezza di fermarsi in tempo a pochi secondi dal crollo. Ma le piogge hanno causato danni quasi in tutte le province, da Agrigento dove è esondato il fiume Akragas e sono state evacuate otto famiglie e a Calatafimi-Segesta dove è esondato il fiume Freddo. E poi a Licodia Eubea (Catania) un masso si è staccato dalla montagna è ha colpito l'abitazione di due anziani.

maltempo italia

Molti eventi si sono registrati sul territorio della provincia di Messina, da San Salvatore di Fitalia dove è caduta una parte del costone roccioso a Naso dove è crollato un fabbricato, e ancora a Capizzi dove una frana ha raggiunto il centro abitato. Altre frane a Piana degli Albanesi (Palermo), sulla strada provinciale 34 Piana-San Giuseppe Jato e a Burgio, in provincia di Agrigento, dove i detriti hanno raggiunto il piazzale di un albergo e si è reso necessario far evacuare i 16 ospiti.

L'AGRICOLTURA

peschereccio arenato in sardegna 2

E poi grandi danni all'agricoltura impegnata in questo momento nella raccolta delle arance e delle olive. Da un'isola all'altra, nel mare del Sud della Sardegna due pescherecci battenti bandiera egiziana e con nove tunisini a bordo sono stati colti di sorpresa dalle correnti e mentre cercavano riparo nel porto di Cagliari, si sono arenati nei pressi di Capo Sant' Elia.

Solo l'intervento dei Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Polizia ha permesso il salvataggio di tutti i marinai. E da nord a sud dell'isola ha fatto la sua comparsa la neve anche sotto gli 800 metri, senza però creare danni. In Campania, si sono registrate temperature invernali e neve intorno ai 600 metri nelle zone interne ma soprattutto forti piogge che hanno provocato una frana nel comune di Barano, sull'isola di Ischia, tra l'altro insieme a Capri e Procida, difficilmente raggiungibile dalla terraferma a causa delle sospensione di gran parte dei collegamenti per il mare in burrasca e i forti venti.

VALANGA ABETONE

LE VALANGHE

Tra i danni di questa ondata, si registra una valanga sull'Abetone provocata da uno sciatore che poi ha dato l'allarme e che ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino con due velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3, e un elicottero Drago dei vigili del fuoco di Bologna in supporto. Per fortuna, il distaccamento di una slavina all'altezza di 1.600-1.700 metri, come ha dichiarato il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti «non dovrebbero esserci persone coinvolte sotto la valanga».

VALANGA ABETONE

Tra le aree colpite, anche il versante Adriatico a partire dalle Marche, dove una nevicata di 30-40 cm su Camerino che ha bloccato il traffico cittadino. A Senigallia diverse zone sono state allagate e il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole e sempre in provincia di Ancona, a Polverigi, uno scuolabus è uscito di strada a causa delle forti piogge mentre a Cupramontana è esondato il fiume Esino.

maltempo italia 4

Da domani, torna il tempo stabile su tutta Italia grazie all'alta pressione ma come illustra il colonnello Mario Giuliacci di meteogiuliacci.it per sabato 18 ci sarà una situazione favorevole al ritorno sull'Italia di correnti molto fredde.

ponte san bartolomeo sicilia 3 maltempo italia 1 maltempo italia 5 peschereccio arenato in sardegna 3 ponte san bartolomeo sicilia 2 maltempo senigalia 1 maltempo italia 2 peschereccio arenato in sardegna 1 maltempo italia 3