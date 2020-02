ARRIVA UNA BARCA PIENA DI DROGA – LA GUARDIA DI FINANZA DI LECCE HA SEQUESTRATO UN FUORISTRADA CHE TRAINAVA UN CARRELLO CON SOPRA UNO SCAFO CHE AVEA NEL DOPPIOFONDO CON 450 CHILOGRAMMI DI MARIJUANA E 75 DI HASHISH - IN CASA I FINANZIERI HANNO TROVATO ANCHE ARMI E MUNIZIONI: DUE CARABINE, UNA PISTOLA BERETTA, UNA PISTOLA SCACCIACANI E…

(LaPresse) Un fuoristrada sospetto fermato sulla Provinciale 131, che collega Lecce a Torre Chianca, gli uomini della Guardia di Finanza notano il mezzo che traina un carrello con sopra una barca di quasi 6 metri. Da controlli nell’abitazione del proprietario, 45enne leccese, le Fiamme Gialle scoprono nel sottofondo dello scafo parcheggiato in un piazzale 450 chilogrammi di marijuana e 75 chilogrammi di hashish.

E nell’abitazione anche armi e munizioni (due carabine calibro 4,5 con relativi cannocchiali, una pistola Beretta calibro 4,5, una pistola scacciacani calibro 8 priva di tappo rosso, con 23 cartucce, di cui 4 già inserite nel caricatore, una doppietta calibro 20, due proiettili calibro 9).

