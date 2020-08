6 ago 2020 18:00

ARRIVA UN CAMION CARICO DI… MIGRANTI – DUE RAGAZZI AFGANI DI 15 E 17 ANNI SI ERANO NASCOSTI IN UN TIR DIRETTO A LIONE, IN FRANCIA: I DUE, SENZA DOCUMENTI, SONO SALITI SUL CAMION DURANTE UNA SOSTA IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO IN ITALIA E SONO STATI INDIVIDUATI RANNICCHIATI TRA GLI SCATOLONI DALL’AUTOTRASPORTATORE BULGARO CHE HA CHIAMATO LA POLIZIA A TORINO… - VIDEO