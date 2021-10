ARRIVA IL GREEN PASS OBBLIGATORIO E SI SVUOTANO LE FORZE DELL'ORDINE - A RISCHIARE SE NON LA SOSPENSIONE IL DOVERSENE RESTARE A CASA SENZA DIVISA E SENZA STIPENDIO SONO CIRCA 40MILA TRA CARABINIERI, POLIZIOTTI E FINANZIERI (ALL'INCIRCA UN 80% DELLE NOSTRE FORZE DELL'ORDINE) - AL VIMINALE HANNO GIÀ CERCHIATO DI ROSSO DUE DATE, QUELLA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE, GIORNO DI ESORDIO DEL GREEN PASS E IL 30 OTTOBRE, QUANDO A ROMA SI RIUNIRANNO I GRANDI PER IL G20…

Paolo Russo per "la Stampa"

carabiniere e poliziotto

Nel mirino c'era già dopo essere salita sul palco anti vaccini di piazza del Popolo a Roma il mese scorso, ma poi la vice questore No Green Pass, Nunzia Alessandra Schilirò, ha deciso di aggiungere altra benzina sul fuoco chiedendo «di punire gli agenti che hanno picchiato i manifestanti», nel sabato nero di violenze a Roma. E così la sospensione dal servizio è scattata in automatico.

Il provvedimento cautelare le è stato notificato ieri dal dipartimento di pubblica sicurezza, visto che la Schilirò è una funzionaria in servizio alla Criminalpol. Ma a rischiare se non la sospensione il doversene restare a casa senza divisa e senza stipendio sono però in circa 40mila tra carabinieri, poliziotti e finanzieri. All'incirca un 80% delle nostre forze dell'ordine e, con l'aria che tira, anche questo può diventare un bel problema.

polizia carabinieri

Tanto più che al Viminale hanno già cerchiato di rosso due date, quella di venerdì 15 ottobre, giorno di esordio del Green Pass e il 30 ottobre, quando a Roma si riuniranno i grandi per il G20. Giorni che metteranno sotto stress le nostre forze dell'ordine, che rischiano di arrivare però all'appuntamento a ranghi ridotti, proprio per i troppi No Green Pass presenti tra le proprie schiere.

polizia carabinieri

L'ultimo rilevamento preciso risale a metà settembre, ma calcolando un aumento di circa il 10% dei vaccinati a partire da quella data, senza antidoto sarebbero ancora circa 20 mila carabinieri su 81mila. Se gli uomini dell'Arma sembrano i più recalcitranti a mostrare il braccio, di resistenti al vaccino ce ne sono comunque mica pochi anche tra i poliziotti: 14 mila su 98mila. Va leggermente meglio tra i finanzieri, dove a non aver assunto nemmeno la prima dose sono in cinquemila su 58mila divise grigie.

Questo perché le forze dell'ordine finirono all'inizio della campagna tra la categorie da vaccinare in via prioritaria per essere poi depennate anche da questa lista. Senza che nessuno provasse nemmeno a includerli, insieme ai sanitari, tra chi il vaccino deve farlo obbligatoriamente. Forse perché già allora qualcuno temeva defezioni difficili poi da gestire.