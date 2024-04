16 apr 2024 08:18

ARRIVA IL MOMENTO DELLA VERITA’ A WASHINGTON - LO SPEAKER REPUBBLICANO DELLA CAMERA AMERICANA, MIKE JOHNSON, ANNUNCIATO CHE METTERÀ AI VOTI QUESTA SETTIMANA QUATTRO DISTINTI PROGETTI DI LEGGE, DI CUI TRE PER GLI AIUTI ALL'UCRAINA, A ISRAELE E A TAIWAN (LA CASA BIANCA È CONTRARIA A SEPARARE I PROVVEDIMENTI) - IN ARRIVO ANCHE IL DIVIETO DI TIKTOK NEGLI STATI UNITI E DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEGLI ASSET SEQUESTRATI AGLI OLIGARCHI RUSSI…