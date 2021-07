2 lug 2021 10:50

ARRIVA LA PRIMA OFFERTA UFFICIALE PER LIONEL MESSI... MA E' DELLA PEGGIOR SQUADRA AL MONDO - L'IBIS SPORT CLUB DI RECIFE, IN BRASILE, HA PUBBLICATO SU TWITTER LA SUA PROPOSTA AL CAMPIONE ARGENTINO, A CUI IERI E' SCADUTO IL CONTRATTO CON IL BARCELLONA - TRA LE CONDIZIONI, L'IMPEGNO A GIURARE TRE VOLTE CHE PELE' E' MEGLIO DI MARADONA - INOLTRE MESSI DOVRA' RINUNCIARE ALLA MAGLIA NUMERO 10, RITIRATA IN ONORE DELLA LEGGENDA DEL CLUB, MAURO SHAMPOO, CHE...